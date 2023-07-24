DHA
Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, basın açıklaması yapmak için kamera karşısına çıktı.
Konu; Lozan Antlaşması'ydı...
Açıklama için hazırlanan masanın arkasına platform da kuruldu.
Lozan yazılı platform kafasına düştü
Hazırlıkların ardından Aydeniz, konuşmasını yapmak üzere mikrofon başına geçti.
Bu sırada arka bölgede Kürtçe, "Biz Kürtler Lozan'ı tanımıyoruz" yazılı platform Aydeniz'in kafasına düştü.
O anlar kamerada
Aydeniz elleri ile başını korumaya çalışırken, o anlar kameraya yansıdı. Platformun kaldırılması ile Aydeniz, konuşmasına kaldığı yerden devam etti.
Söz konusu video sosyal medyada gündem oldu.