DBP'li Saliha Aydeniz'in kafasına platformun düştüğü anlar Diyarbakır'da basın açıklaması düzenleyen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz'in başına, "Biz Kürtler Lozan'ı tanımıyoruz" yazılı platform devrildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, basın açıklaması yapmak için kamera karşısına çıktı.

Konu; Lozan Antlaşması'ydı...

Açıklama için hazırlanan masanın arkasına platform da kuruldu.

Lozan yazılı platform kafasına düştü

Hazırlıkların ardından Aydeniz, konuşmasını yapmak üzere mikrofon başına geçti.

Bu sırada arka bölgede Kürtçe, "Biz Kürtler Lozan'ı tanımıyoruz" yazılı platform Aydeniz'in kafasına düştü.

O anlar kamerada

Aydeniz elleri ile başını korumaya çalışırken, o anlar kameraya yansıdı. Platformun kaldırılması ile Aydeniz, konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

Söz konusu video sosyal medyada gündem oldu.