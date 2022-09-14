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DEAŞ operasyonunda ele geçirilen paralar sergilendi
İstanbul’da dün düzenlenen DEAŞ operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden ele geçirilen paralar sergilendi.
- 14.09.2022 - 14:03
- Güncelleme : 14.09.2022 - 14:09
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen operasyonda, örgütlerle bağlantılı oldukları ve "infak" adı altında para toplayarak ‘terörizmi finanse’ ettikleri iddia edilen 9 şüpheliyi yakalamıştı.
DEAŞ ve HTŞ (Heyeti Tahrir Şam) gibi örgütlere fon sağlamakla suçlanan 9 şüphelinin adreslerinde, örgüte aktarılacağı ileri sürülen 58 bin 950 euro, 37 bin 600 TL ve 400 dolar para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
9 şüpheli gözaltında
Dün yapılan operasyonlarda yakalanan 9 şüpheli hakkında tahdit kayıtları bulunduğu da anlaşıldı.
İHA'nın haberine göre, yabancı uyruklu 9 şüpheli ile ilgili işlemlerin devam ettiği belirtildi.