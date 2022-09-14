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    DEAŞ operasyonunda ele geçirilen paralar sergilendi

    İstanbul’da dün düzenlenen DEAŞ operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden ele geçirilen paralar sergilendi.
    • 14.09.2022 - 14:03
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 14:09
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    DEAŞ operasyonunda ele geçirilen paralar sergilendi

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen operasyonda, örgütlerle bağlantılı oldukları ve "infak" adı altında para toplayarak ‘terörizmi finanse’ ettikleri iddia edilen 9 şüpheliyi yakalamıştı.

    DEAŞ ve HTŞ (Heyeti Tahrir Şam) gibi örgütlere fon sağlamakla suçlanan 9 şüphelinin adreslerinde, örgüte aktarılacağı ileri sürülen 58 bin 950 euro, 37 bin 600 TL ve 400 dolar para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

    9 şüpheli gözaltında

    Dün yapılan operasyonlarda yakalanan 9 şüpheli hakkında tahdit kayıtları bulunduğu da anlaşıldı.

    İHA'nın haberine göre, yabancı uyruklu 9 şüpheli ile ilgili işlemlerin devam ettiği belirtildi.

    DEAŞ operasyonunda ele geçirilen paralar sergilendi #1


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