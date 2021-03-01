DEAŞ’lı terörist kaçırdığı 7 yaşındaki kız çocuğuyla Ankara’da yakalandı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve Irak'tan kaçırdığı 7 yaşındaki Ezidi kız çocuğunu evinde alıkoyan DEAŞ'lı terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığının geçen hafta ortak çalışması sonucu, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey sorumlularından olduğu tespit edilen S.A.H.O. ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda, S.A.H.O'nun Irak'tan kaçırıp Türkiye'ye getirdiği ve evinde alıkoyduğu 7 yaşındaki Ezidi kız çocuğu da kurtarıldı.

KIZ ÇOCUĞU KORUMA ALTINA ALINDI

Ezidi kız çocuğu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek koruma altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden S.A.H.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.

“SAVAŞ GANİMETİ OLARAK SATIN ALDIM”

S.A.H.O. savcılıktaki ifadesinde, Ezidi çocuğu ağabeyinin 'savaş ganimeti' olarak 500 dolar karşılığında satın aldığını ileri sürdü.

S.A.H.O., ağabeyi hava saldırısında öldükten sonra da çocuğun kendisine kaldığını iddia etti.

Şüpheli ayrıca, Türkiye'ye çocukla birlikte gelmediklerini, çocuğu bir ay önce Ankara'daki ailesinin yanına gönderdiğini daha sonra da kendisinin Türkiye'ye geldiğini ifade etti.