DEAŞ'lı terörist, Mersin'de yakalandı

Emir düzeyinde silahlı terör faaliyeti yürüttüğü belirlenen DEAŞ'lı, jandarmanın düzenlediği operasyonla Mersin'de gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik faaliyetlerine devam ediyor.

Jandarma ekipleri, Suriye’de DEAŞ içerisinde emir düzeyinde silahlı faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan örgüt mensubunun Mersin’e geldiğini belirledi.

EYLEM ARAYIŞINDA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

DEAŞ'lı teröristin, kamu kurumlarına yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu tespit edildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Bunun üzerine ekipler, merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

DİJİTAL MATERYALLER BULUNDU

Operasyonda, ismi açıklanmayan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 1 cep telefonu, 2 hafıza kartı, 3 sim kartı ile çok sayı da dijital materyal ele geçirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şüpheli hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan soruşturma başlatıldı.