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- DEAŞ'lı terörist, Mersin'de yakalandı
DEAŞ'lı terörist, Mersin'de yakalandı
- DHA
- 20.01.2021 - 15:24
- Güncelleme : 20.01.2021 - 15:54
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik faaliyetlerine devam ediyor.
Jandarma ekipleri, Suriye’de DEAŞ içerisinde emir düzeyinde silahlı faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan örgüt mensubunun Mersin’e geldiğini belirledi.
EYLEM ARAYIŞINDA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
DEAŞ'lı teröristin, kamu kurumlarına yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu tespit edildi.
OPERASYON DÜZENLENDİ
Bunun üzerine ekipler, merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
DİJİTAL MATERYALLER BULUNDU
Operasyonda, ismi açıklanmayan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 1 cep telefonu, 2 hafıza kartı, 3 sim kartı ile çok sayı da dijital materyal ele geçirildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Şüpheli hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan soruşturma başlatıldı.