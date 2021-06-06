Dedektör köpek Volta'nın 'emekliliği' jandarma personelini üzdü

Volta ile 10 yılı birlikte geçirdiklerini belirten Uzman Çavuş Topuz, "Onunla beraber çok fazla başarılı görev icra ettik." dedi.

Manisa'da jandarma ekiplerince yürütülen çeşitli operasyonlara katkı sağlayan dedektör köpeği Volta'nın görevi sona erdi.

Volta'nın "emekliye ayrılması", 10 yıldır birlikte görev yaptığı eğitmeni başta olmak üzere jandarma personelini üzdü.

Henüz 9 aylık yavruyken Jandarma Genel Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde dedektör köpeği olarak eğitilmeye başlayan pointer cinsi "Volta", yurt içinde ve yurt dışında çeşitli görevlere katıldı.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA YER ALDI

Bakıcısı Uzman Jandarma Şuayip Topuz ile 2016'da Manisa İl Jandarma Komutanlığına gelen "Volta", il genelindeki uyuşturucu operasyonlarının neredeyse tamamında yer aldı.

"Volta", özel eğitimin yanı sıra keskin koku alma yeteneğiyle Manisa'da 5 yılda katıldığı operasyonlarda jandarma ekiplerine önemli destekte bulundu.

Dedektör köpek Volta'nın 'emekliliği' eğitmeni jandarma personelini üzdü ViDEO

"KESKİN KOKU ALMA YETENEĞİ SAYESİNDE..."

Bu yıl itibarıyla 12 yaşına basan "Volta", yaşı ilerlediği için Manisa İl Jandarma Komutanlığınca "emekli" edilerek, yaşamının geri kalanını sürdürmesi için Akhisar'daki Zeytinliova Jandarma Karakoluna gönderildi. Buradaki askerler tarafından bakılacak "Volta", bundan sonra görevlerde yer almayacak.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş İlker Kılıçkap, "Volta"nın birçok operasyonda önemli katkılar sunduğunu belirterek, "2016'da Manisa'ya gelen Volta, gerek ülke içinde gerekse NATO görev gücü kapsamında icra ettiği görevlerde keskin koku alma yeteneği sayesinde yaptığı aramalarda 1 tonun üzerinde uyuşturucu ve uyarıcı maddenin ele geçirilmesine katkı sağladı." dedi.

BAKICISI ÜZGÜN

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde görevli Uzman Çavuş Şuayip Topuz, "Volta" ile 10 yılı birlikte geçirdiklerini belirterek, "Volta ile 9 aylık yavruyken Nevşehir'de tanıştık. 3 aylık eğitim ardından Iğdır'da çalıştık. Onunla beraber çok fazla başarılı görev icra ettik.

Afganistan'da NATO Barış Gücü'nde beraber görev yaptık, 2016 yılında da Manisa'ya geldik. 10 yıldır birlikteydik, ayrılmak gerçekten zor oldu. Duygusal bir bağ vardı aramızda. O da benim bir evladımdı. Volta artık emekli oldu, bundan sonra yeni bir narkotik dedektör köpeği eğitip yolumuza devam edeceğiz." sözlerine yer verdi.