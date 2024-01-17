Dehşeti yaşattı: İstanbul'da ayna kıran maganda polisten kaçamadı! Şişli’de yol verme tartışması yaşayan iki sürücü arasında çıkan kavgada, şahıslardan birisi diğer aracın yanına küfür ve tehditlerle gelerek yumrukla aynasını kırdı. Yaşanan olayın ardından devreye giren polis ekipleri, magandayı yakaladı.

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İHA

Şişli Darülaceze Caddesi’nde iki sürücü, Hasdal-Okmeydanı güzergahı üzerinde ilerlerken yol verme tartışması yaşadı.

Sürücülerden birisi, Darülaceze Caddesi’nde diğer sürücünün önünde durarak aracından indi.

Tartışma yaşadığı sürücünün aracının yanına gelen şahıs, küfür ve tehditlerle camları yumruklamaya başladı.

Tek yumrukla aynayı kırdı

Hırsını alamayan şahıs, saldırdığı aracın sol aynasını tek yumrukla kırdı.

Trafik magandasını çevredeki vatandaşlar ve arkadaşları güçlükle sakinleştirirken, şahıs hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Yaşananlar ise saldırıya uğrayan sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Polis saldırganları yakaladı

Olayla ilgili başlatılan inceleme sonrasında sivil trafik ekipleri, olaya karışan 34 DSF 867 plakalı aracın sürücüsü Ö.F.A. ve saldırıyı gerçekleştiren U.S. isimli şahısları gözaltına aldı. Sürücü Ö.F.A.’ya “Aracı hız sınırı altında sürmek”, “Saygısızca araç kullanmak” ve “Trafikte duraklama yapmak” maddelerinden toplamda bin 308 lira para cezası uygulandı.

Saldırıyı gerçekleştirerek aynayı kıran U.S. isimli şahsa ise “Trafiği aksatacak ve tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunmak” maddesinde 436 lira para cezası uygulandı. Şahıslar, “Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” suçundan adli işlem yapılması sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)