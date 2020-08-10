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Ayağının kayması sonucu düşen ve ayak bileğini kıran 25 yaşındaki genç, itfaiye ekiplerinin kurtarma operasyonu sonucu düştüğü yerden çıkarıldı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı İnegazi Mahallesi’ndeki Deliklitaş Mağarası’na gelen Ozan Özer, çıkış noktasındaki kayalıklara tırmanmaya çalışırken ayağının kayması sonucu 15 metre yükseklikten düştü.

ÇEVREDEKİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Ayak bileği kırılan ve kayalıklara sürtünme yüzünden vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 25 yaşındaki Özer, düştüğü yerden kalkamayınca sesini çevredeki vatandaşlara duyurmaya çalıştı.

Deliklitaş Mağarası’nda 15 metreden düşen genç kurtarıldı

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Durumu fark eden vatandaşlar, acılar içindeki gencin kurtarılması için itfaiye ekiplerinden destek istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye kurtarma ekibi, 112 acil servis ekiplerinin de yardımı ile yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yaralı genci sedyeye yatırdı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Dere yatağından yaklaşık 50 metre sedye ile taşınan yaralı genç, 112 acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.