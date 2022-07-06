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    Demir Yumruk operasyonunda tutuklanan Erol Evcil: Sadece vergi borcum var

    Demir Yumruk operasyonunda tutuklanan Erol Evcil: Sadece vergi borcum var

    Demir çelik sektöründe sahte faturalar ve şirketler üzerinden kamuyu 25 milyar TL zarara uğrattığı tespit edilen firmalara yönelik operasyonda tutuklanan Erol Evcil'in ifadesi ortaya çıktı.
    • 06.07.2022 - 06:29
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    Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen ‘Demir Yumruk’ operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 225’i sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

    Örgüt lideri Erol Evcil, kaçmaya çalışırken yakalandı

    Örgüt lideri olduğu iddia edilen, operasyon sırasında İskenderun'da kaldığı rezidanstan kaçmaya çalışırken yakalanan Erol Evcil’in de aralarında olduğu 15 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

    29 ilde yapılan 'Demir Yumruk' operasyonu - VİDEO

    Evcil dahil 10 kişi tutuklandı

    Erol Evcil, Tolga Demirel, Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç, Sadun Budinli tutuklanırken 10 şüpheli ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı’nın talebi üzerine 210 şüpheli hakkında ise ek gözaltı süresi verildi.

    Demir Yumruk operasyonunda tutuklanan Erol Evcil: Sadece vergi borcum var #1

    Erol Evcil: "Sadece vergi borcum var"

    Ankara Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlarından tutuklanan Evcil, devleti dolandırma gibi bir niyetlerinin olmadığını ve vergi kaçırmadığını iddia etti.

    Demir Yumruk operasyonunda tutuklanan Erol Evcil: Sadece vergi borcum var #2

    4 tane demir çelik fabrikasının olduğunu söyleyen Evcil, bu firmalarda 3 bin 800 kişiyi istihdam ettiğini belirterek, “Bu şirketlerin vergi borcu 3 milyar civarındadır. Bu borç oluştuğunda 10 yıl tutuklu kalmıştım. Daha önce ‘çete kurmak’ ve ‘dolandırıcılıktan’ yargılandım, beraat ettim. Dolandırıcılık amacıyla hiçbir şey yapmadım. Vergi borçlarımın olduğu 2 şirket vardır. Sivas’taki demir çelik fabrikasında beraat ettiğim dosya kesinleşmediği için üzerinde tedbir vardır. Devleti dolandırma gibi bir niyetim yoktur. Benim sadece vergi borcum vardır” dedi.

    Diğer tutuklanan şüpheliler ise Evcil’in sahibi olduğu şirketlerde çalıştıklarını ve aralarında sadece patron işçi ilişkisinin olduğunu ifade etti.

    Demir Yumruk operasyonunda tutuklanan Erol Evcil: Sadece vergi borcum var #3

    Demir Yumruk operasyonunda tutuklanan Erol Evcil: Sadece vergi borcum var #4

    Demir Yumruk operasyonunda tutuklanan Erol Evcil: Sadece vergi borcum var #5

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    Demir Yumruk operasyonunda tutuklanan Erol Evcil: Sadece vergi borcum var #6


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