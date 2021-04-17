Euro
9.6725
0.69%
Dolar
8.0578
0.63%
Altın
460.49
1.36%
Borsa
1.408
0.03%
Bitcoin
500.963
0.29%
EXEN Coin
28.41
-1.89%
10ºC
İstanbul
Sağanak yağış 10 C

    Deniz Çakır'ın bisikletini çalan hemşirenin 10 yıla kadar hapsi istendi

    Oyuncunun 10 ay önce evinin önünde park halinde bıraktığı elektrikli bisikletini çaldığı iddia edilen erkek hemşire hakkında 'nitelikli hırsızlık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
    • DHA
    • 17.04.2021 - 11:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Deniz Çakır'ın bisikletini çalan hemşirenin 10 yıla kadar hapsi istendi

    İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Kuruçeşme semtinde ikamet eden oyuncu Deniz Çakır'ın elektrikli bisikleti, apartmanın giriş katındaki merdiven boşluğuna park ettiği yerde çalınmıştı.

    Oyuncu 29 Haziran 2020 günü bisikletin yerinde olmadığını fark edince polis merkezine başvurarak şikayetçi olmuştu.

    SUÇUNU İTİRAF ETTİ

    Polisin Çakır'ın evinin çevresindeki MOBESE görüntülerini incelenmesi sonucunda yakındaki bir aracın plakasından şüpheli Uygar K. isimli hemşirenin kimliği tespit edilmişti.

    Adresinde bulunamayan ve o sırada Sakarya'da olduğu öğrenilen Uygar K. kendisini telefonla arayan polise suçunu itiraf etmişti.

    Beşiktaş'ta Deniz Çakır'ın bisikletinin çalınma anı VİDEO

    BİSİKLETİ TESLİM ETTİ

    Karakola çağrılan Uygar K. kilitsiz bir şekilde duran bisikleti, anahtarı da olduğunu görünce çalıştırıp daha sonra arabasına koyarak Fatih'teki evine götürdüğünü söylemişti.

    Bir hafta sonra Sakarya'daki yazlık evine giderken de bisikleti götürüp 15 gün kullandığını belirten Uygar K. "Pandemiden dolayı hastaneye gidemeyen hastalara evinde hizmet vermek için bisikleti kullanırım diye İstanbul'a geldim. Yaklaşık bir hafta söylediğim işlere gittim. Bisikleti çaldığımdan dolayı çok pişmanım. Nasıl böyle bir olaya karıştım hala anlamış değilim." demişti.

    Bisikleti polislere teslim eden Uygar K., savcılık talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

    Deniz Çakır ın bisikletini çalan hemşirenin 10 yıla kadar hapsi istendi #1

    10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

    Olayla ilgili soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Uygar K. hakkında 'nitelikli hırsızlık' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep edildi.

    Uygar K. önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

    Deniz Çakır ın bisikletini çalan hemşirenin 10 yıla kadar hapsi istendi #2

    Deniz Çakır ın bisikletini çalan hemşirenin 10 yıla kadar hapsi istendi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir