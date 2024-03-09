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Denizli merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 10 kişi tutuklandı

Denizli merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 10 kişi tutuklandı İnternet üzerinden sahte hesaplar açıp kendilerini eskort ve masöz olarak tanıtan ve vatandaşları 865 bin TL dolandıran 101kişi polis ekiplerinin düzenlediği operasyon ile gözaltına alındı.