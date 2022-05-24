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    Denizli'de engelli memura tokat atan müdüre soruşturma

    Denizli’de bir meslek lisesinde görev yapan engelli memura tokat attığı iddia edilen okul müdürü hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.
    • 24.05.2022 - 08:53
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 08:56
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    Denizli'de engelli memura tokat atan müdüre soruşturma

    Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki bir meslek lisesinde görev yapan engelli memur Ercan Topcu’nun kendisine verilen görevleri yerine getirmediğini iddia eden okul müdürü Ö.F. tarafından fiziki şiddete maruz kaldığı ileri sürülmüştü.

    Psikiyatrik ve görme problemleri nedeniyle yüzde 49 engelli raporu bulunan Topcu, aldığı darp raporuyla birlikte kendisine tokat atan okul müdüründen şikayetçi olmuştu.

    Valilik olaya el attı

    İHA'nın aktardığına göre Denizli Valiliği, engelli memur Ercan Topcu’nun maruz kaldığı şiddet eylemiyle ilgili haberlerin yerel ve ulusal medya kuruluşlarında yer almasının ardından okul müdürü Ö.F. hakkında adli ve idari yönden soruşturma başlatıldığını açıkladı.

    Denizli de engelli memura tokat atan müdüre soruşturma #1

    Denizli de engelli memura tokat atan müdüre soruşturma #2

    Denizli de engelli memura tokat atan müdüre soruşturma #3


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