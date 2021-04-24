Denizli'de 10 yıl önce işlenen cinayetin zanlıları yakalandı

Denizli'de 10 yıl önce işlenen cinayetin zanlıları olan çift, Muğla'da yakalandı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde 10 yıl önce öldürülen Ünal Yılmaz cinayetinin zanlıları Muğla'nın Ortaca ilçesinde yakalandı.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALARI VARDI

Edinilen bilgiye göre; Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Denizli’de işlenen bir cinayetin zanlılarının Ortaca’da olduğunu tespit etti.

Çalışma başlatan ekipler, 2011 yılında Denizli’nin Çameli ilçesi Kolak Mahallesinde Ünal Yılmaz isimli şahsın öldürülmesi olayı ile ilgili aranan ve ‘kasten öldürme suçundan’ haklarında 15’er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bedensel engelli Ö.A (43) ve eşi H.A’yı (40) yakaladı.





1O YIL SONRA TUTUKLANDILAR

Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Ortaca Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan zanlılar Seydikemer Eşen Kapalı Cezaevine gönderildi.