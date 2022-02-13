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    Denizli’de 13 gündür aranan genç ölü bulundu

    Ailesi ile iyi anlaşamayan ve 13 gündür kayıp olarak aranan 19 yaşındaki genç, ölü bulundu. Gencin kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli oldu.
    • İHA
    • 13.02.2022 - 14:14
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    Denizli’de 13 gündür aranan genç ölü bulundu

    Muğla’nın Ortaca ilçesinden 1 Şubat 2022 Salı günü saat 13.00’da otobüse binen 19 yaşındaki Barış Özbek, Denizli’nin Çameli ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi’nde bulunan evine saat 15.00’da varacağını bildirmesinin ardından telefonunu kapattı.

    Akşam saatlerine kadar Özbek’i bekleyen aile, çocuklarından haber alamaması üzerine Çameli İlçe Jandarma Komutanlığı’na kayıp başvurusunda bulundu.

    Bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri zorlu hava şartlarına rağmen vatandaşlar ile birlikte çevrede Özbek’i aradı.

    ‘DOĞADA NASIL YAŞANIR?’ ARAŞTIRMASI YAPTI

    Jandarma ekipleri Özbek’in gidebileceği ya da saklanabileceği ihtimali üzerine aile fertlerinin ifadelerini aldı.

    Gencin, anne ve babasıyla çok fazla anlaşamadığı, son yıllarda ise psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

    Ablası ile eniştenin bilgisine başvuran ekipler, Özbek’in telefondan strateji savaş oyunu oynadığını ve internetten son zamanlarda ‘Doğada nasıl yaşanır?’, ‘Dağda hayatta nasıl kalınır?’ şeklinde aramalar yaptığı öğrenildi.

    OTOBÜSTEN İNDİĞİ YERE YAKIN ORMANLIK ALANDA BULUNDU

    Devam eden arama çalışmaları kapsamında jandarma ekipleri, Kız Tüydü mevkisinde gencin cansız bedenini çalılıklar ve karın altında hareketsiz yatarken buldu.

    Gencin hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, bölgede inceleme gerçekleştirdi.

    Denizli’de 13 gündür aranan genç ölü bulundu #1

    ÖLÜM NEDENİ OTOPSİNİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

    Yapılan çalışmaların ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

    Gencin neden öldüğü ise yapılacak olan otopsi raporunun ardından ortaya çıkacağı belirtildi.

    Denizli’de 13 gündür aranan genç ölü bulundu #2

    Denizli’de 13 gündür aranan genç ölü bulundu #3


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