Denizli'de baz istasyonu hırsızı, yatağın altında saklanırken yakalandı

GSM şirketlerine ait baz istasyonlarına girip akü ve kabloları çaldığı belirlenen Hasan G., annesinin evinde yatağın altında saklanırken yakalandı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, iki ayrı GSM şirketine ait baz istasyonlarından akü ve kablo hırsızlığına karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgede, 28 farklı güvenlik kamerasında 58 saat görüntü izlendi. Kamera kayıtlarına göre Hasan G.’nin olaya karıştığı tespit edildi.

Bunun üzerine JASAT ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şüphelinin evine operasyon düzenledi.

ANNESİ YERİNİ SÖYLEMEDİ

Savcılığın verdiği arama kararıyla şüphelinin ailesiyle yaşadığı eve giden ekipler, kapıyı açan anneye, oğlu Hasan G.’nin nerede olduğunu sordu.

Annesi ise Hasan G.’nin 3 gündür eve gelmediğini ve nerede olduğunu bilmediğini söyledi.

YATAĞIN ALTINDAN ÇIKTI

Evde arama yapan ekipler, Hasan G.'yi yatağın altında saklanırken buldu.

Hasan G. gözaltına alınırken evde, ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği ile hırsızlıkta kullanılan eldiven ve çeşitli aletler ele geçirildi.

22 AYRI HIRSIZLIK SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan Hasan G. tutuklandı.

Hırsızlıktan 22 ayrı suç kaydı bulunan Hasan G.'nin Denizli, Burdur, Antalya ve Muğla'da 14 baz istasyonundan hırsızlık yaptığı belirlendi.

Hasan G.'nin ayrıca Muğla'da kasasında 1.5 ton zeytin bulunan kamyoneti çaldığı, zeytinleri kendi aracına aktardıktan sonra kamyoneti geri bıraktığı da ortaya çıktı.



















