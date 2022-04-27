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- Denizli’de 14 yaşındaki çocuk, liseli öğrenciyi bıçakladı
Denizli’de 14 yaşındaki çocuk, liseli öğrenciyi bıçakladı
- 27.04.2022 - 15:57
Denizli Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde lise öğrencisi A.T. (16) ile aralarından husumet bulunan A.K. (15) ve A.C.Ç., (14) Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’nin önüne gelerek beklemeye başladı.
Okul çıkışını bekleyen gençlerden A.K., A.T.’yi gördüğü esnada köşeye sıkıştırarak kavga etmeye başladı.
Yanında bıçak getiren A.C.Ç, ikili kavga ettiği an A.T.’yi bıçakladı.
Akşam saatlerinde polise teslim oldular
Liseli gencin kanlar içinde kaldığını gören öğrenciler araya girerek kavgayı ayırdı.
Tampon yaparak kanı durdurmaya çalışan öğrencilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralı A.T.’yi Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaçan şüpheliler ise akşam saatlerinde polise teslim oldu.
Yoğun bakımda
Hastaneye kaldırılan ve kan kaybeden A.T.’nin alındığı yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.
İHA’nın haberine göre A.C.Ç. ile A.K., adli makamlara sevk edildi.