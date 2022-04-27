Petrol
103.26
-1.29%
Euro
15.65
-0.61%
Dolar
14.83
0.21%
Altın
900.41
-0.66%
Borsa
2436
0.74%
Bitcoin
586.224
-1.25%
BTXN Coin
21.48
1.32%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Denizli’de 14 yaşındaki çocuk, liseli öğrenciyi bıçakladı

    Okul çıkışında aralarında husumet bulunan iki çocuğun saldırısına uğrayan lise öğrencisi, kanlar içerisinde yarda kaldı. Öğrenci, aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.
    • 27.04.2022 - 15:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli’de 14 yaşındaki çocuk, liseli öğrenciyi bıçakladı

    Denizli Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde lise öğrencisi A.T. (16) ile aralarından husumet bulunan A.K. (15) ve A.C.Ç., (14) Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’nin önüne gelerek beklemeye başladı.

    Okul çıkışını bekleyen gençlerden A.K., A.T.’yi gördüğü esnada köşeye sıkıştırarak kavga etmeye başladı.

    Yanında bıçak getiren A.C.Ç, ikili kavga ettiği an A.T.’yi bıçakladı.

    Akşam saatlerinde polise teslim oldular

    Liseli gencin kanlar içinde kaldığını gören öğrenciler araya girerek kavgayı ayırdı.

    Tampon yaparak kanı durdurmaya çalışan öğrencilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralı A.T.’yi Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

    Kaçan şüpheliler ise akşam saatlerinde polise teslim oldu.

    Yoğun bakımda

    Hastaneye kaldırılan ve kan kaybeden A.T.’nin alındığı yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

    İHA’nın haberine göre A.C.Ç. ile A.K., adli makamlara sevk edildi.

    Denizli’de 14 yaşındaki çocuk, liseli öğrenciyi bıçakladı #1

    Denizli’de 14 yaşındaki çocuk, liseli öğrenciyi bıçakladı #2

    Denizli’de 14 yaşındaki çocuk, liseli öğrenciyi bıçakladı #3

    Denizli’de 14 yaşındaki çocuk, liseli öğrenciyi bıçakladı #4

    Denizli’de 14 yaşındaki çocuk, liseli öğrenciyi bıçakladı #5

    Denizli’de 14 yaşındaki çocuk, liseli öğrenciyi bıçakladı #6


    İlginizi Çekebilir

    Demet Şener: Estetik yaptırmadım
    Magazin

    Demet Şener: Estetik yaptırmadım

    Porsuk Çayı'na telefonunu düşürdü, almaya çalışırken ölümden döndü
    3. Sayfa

    Porsuk Çayı'na telefonunu düşürdü, almaya çalışırken ölümden döndü

    Borsada al-sat fırsatı!
    Borsa Robot

    Borsada al-sat fırsatı!

    Görüş Bildir