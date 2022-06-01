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    Denizli’de 16 yaşındaki çocuk, ustasını öldürdü

    16 yaşındaki çocuk, 2 yıl önce yanında çalıştığı ustasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Katil zanlısı yakalanırken, husumetin nedeni öğrenilemedi.
    • 01.06.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 09:41
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    Denizli’de 16 yaşındaki çocuk, ustasını öldürdü

    Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi Ceyhun Caddesi üzerindeki evine girmeye çalışan kaporta ustası Metin Altundağ’ın önü, 16 yaşındaki F.K. tarafından kesildi.

    F.K., yanında bulundurduğu av tüfeğiyle Altundağ’a 4 el ateş açtı.

    Arkasına bakmadan kaçtı

    Vücuduna saçmalar isabet eden Altundağ kanlar içinde yere yığılırken, F.K. ise arkasına bakmadan kaçtı.

    Vatandaşların ihbarı üzerin bölgeye çok ayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Denizli’de 16 yaşındaki çocuk, ustasını öldürdü #1

    Hastanede kurtarılamadı

    Olay yerine giden sağlık görevlileri, yaralıyı yaptığı ilk müdahalenin ardından Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

    Altundağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    Denizli’de 16 yaşındaki çocuk, ustasını öldürdü #2

    2 yıl önce yanında çalışıyordu

    İHA’nın haberine göre polis ekipleri, yaptığı araştırma sonucu F.K.’yi pompalı tüfeğiyle beraber yakaladı.

    Öte yandan F.K.’nin, 2 çocuk babası olan Metin Altundağ’ın yanında 2 yıl önce çalıştığı öğrenildi.


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