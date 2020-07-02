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    Denizli'de 16 yaşındaki genç, 5 gündür kayıp

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaklaşık 5 günde evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki genç için arama çalışması başlatıldı.
    • İHA
    • 02.07.2020 - 03:46
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    Denizli'de 16 yaşındaki genç, 5 gündür kayıp #1

    Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde ailesi ile birlikte yaşayan lise öğrenci İbrahim Aldal (16), 27 Haziran Cumartesi günü akşam saatlerinde dışarıda arkadaşları ile gezeceğini belirterek evden ayrıldığı belirtildi.

    ARKADAŞLARIYLA GÖRÜŞMEYE GİTTİ, DÖNMEDİ

    Aldal, eve geri dönmeyince ve haber alamadıkları için durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, kayıp Aldal’ı bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 5 gündür kayıp olan Aldal’ın babası Hilmi Aldal, akşam izin alarak dışarı arkadaşlarıyla görüşmeye gittiğini ve geç saatlerde de geri dönmediği için endişe duyduklarını söyledi.

    "OĞLUM NEREDEYSEN DÖN"

    Aldal, “Polise giderek ihbarda bulunduk. Oğlumuzu görenlerin polise bildirmesini istiyoruz. Aile olarak hepimiz endişe içerisindeyiz, oğlum neredeysen dön bir an önce” dedi.

    Denizli'de 16 yaşındaki genç, 5 gündür kayıp #2

    Denizli'de 16 yaşındaki genç, 5 gündür kayıp #3

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