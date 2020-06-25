Denizli'de 17 yaşındaki genç kız balkondan düştü

Çektiği dans videolarıyla tanınan 17 yaşındaki genç kız, 3’üncü kattaki evlerinin balkonundan binanın girişindeki iş yerinin tentesine düştü. Ölümden dönen genç kızın omuriliğinde zedelenme oluştu.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir restoranda garsonluk yapan ve sosyal medyada dans ederken çektiği videolarıyla tanınan 17 yaşındaki Perihan Kılıçelli, 18 Haziran'da Denizli'nin Kale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ailesini ziyarete geldi.

Olay günü apartmanın 3'üncü katındaki evinde ablasıyla balkona çıkan Kılıçelli, balkon demirine oturdu.

BETONA DÜŞMEKTEN KURTULDU

Bu sırada bastığı mermerin kayması üzerine dengesini kaybeden Kılıçelli, 3'üncü kattan düştü. Giriş katındaki iş yerinin tentesine çarpan Kılıçelli, beton zemine düşmekten kurtuldu.

TEDAVİ OLDU

Kılıçelli'nin ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibince düştüğü yerden indirilen Perihan Kılıçelli, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan incelemede vücudunda çizikler ve omuriliğinde zedelenme olduğu belirlenen Kılıçelli, hastanede tedavisinin ardından taburcu edilip, evine gönderildi.

"AİLEM BANA BAKIYOR, İYİYİM"

Ölümden döndüğünü ifade eden Kılıçelli, "Tente olmasaydı belki şu an hayatta olamayabilirdim. Belki de felçli kalabilirdim. Bilincimi kaybettim. Gözümü açtığımda itfaiyecilerin beni kurtardığını gördüm. Omuriliğimde zedelenme olmuş, fazla hareket edemiyorum. Ailem bana bakıyor. Şimdilik iyiyim." dedi.