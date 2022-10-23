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    Denizli'de 2 gündür aranan yaşlı adam ölü bulundu

    Denizli’de 2 gündür kayıp olarak aranan 66 yaşındaki yaşlı adam evinin karşısındaki metruk evde ölü bulundu. Yaşlı adamın ölmeden önceki son hali güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 23.10.2022 - 20:12
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    Denizli'de 2 gündür aranan yaşlı adam ölü bulundu

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde eşi ile birlikte yaşayan emekli Ali Çetinel (66), dün sabah saatlerinde evden ayrıldı.

    Çetinel’den bir süre haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. Aile yakınları çevrede yaptığı aramada Çetinel’e ulaşamadı.

    Çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını izleyen aile, Çetinel’in evinin önünden birkaç defa geçtiği görüldü.

    Evinin karşısındaki metruk yerde cansız bedeni bulundu

    Çetinel'in oturduğu evin karşısında bulunan metruk evi kontrol eden aile yakınları yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Çetinel’in cansız bedenini Denizli Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

    İHA'nın haberine göre yaşlı adam ölmeden önceki son halleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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