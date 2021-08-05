Euro
10.1172
0.77%
Dolar
8.5375
0.74%
Altın
496.6
0.53%
Borsa
1.425
0.82%
Bitcoin
322.878
-1.57%
EXEN Coin
23.37
-0.93%
33ºC
İstanbul
Güneşli 33 C

    Denizli’de 2 kadın, engelli bir vatandaşı darbetti

    Engelli bir vatandaş, kaldırımda elektrikli bisikletleri ilerleyen kadınları yavaş gitmeleri konusunda uyarınca darbedildi. Yaşanan anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 05.08.2021 - 16:12
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 16:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli’de 2 kadın, engelli bir vatandaşı darbetti

    Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Hacıkaplanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki bir kaldırımda elektrikli bisikletleri ile ilerleyen 2 kadın, yürüme engelli bir vatandaş ile karşılaştı.

    Elindeki destek ile güçlükle yürüyebilen vatandaş, kadınları yavaş gitmeleri konusunda uyarınca tartışma çıktı.

    Kadınlar, hakaret etmeye başladıkları engelli şahsa tekme ve tokatlarla saldırdı.

    DARBELERE DAYANAMAYARAK YERE DÜŞTÜ

    Güçlükle ayakta duran engelli vatandaş, aldığı darbelere dayanamayarak yere düştü.

    Kadınlardan biri, yere düşen engelli vatandaşı darbetmeye devam etti.

    Yaşanan anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    VATANDAŞLAR GÜÇLÜKLE UZAKLAŞTIRDI

    Yoldan geçen bazı vatandaşların duruma seyirci kaldığı görüldü.

    Engelli vatandaşın darbedilmesine kayıtsız kalamayan vatandaşlar, kadını bölgeden güçlükle uzaklaştırdı.

    Denizli’de 2 kadın, engelli bir vatandaşı darbetti #1

    Denizli’de 2 kadın, engelli bir vatandaşı darbetti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir