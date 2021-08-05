Denizli’de 2 kadın, engelli bir vatandaşı darbetti

Engelli bir vatandaş, kaldırımda elektrikli bisikletleri ilerleyen kadınları yavaş gitmeleri konusunda uyarınca darbedildi. Yaşanan anlar kameraya yansıdı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Hacıkaplanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki bir kaldırımda elektrikli bisikletleri ile ilerleyen 2 kadın, yürüme engelli bir vatandaş ile karşılaştı.

Elindeki destek ile güçlükle yürüyebilen vatandaş, kadınları yavaş gitmeleri konusunda uyarınca tartışma çıktı.

Kadınlar, hakaret etmeye başladıkları engelli şahsa tekme ve tokatlarla saldırdı.

DARBELERE DAYANAMAYARAK YERE DÜŞTÜ

Güçlükle ayakta duran engelli vatandaş, aldığı darbelere dayanamayarak yere düştü.

Kadınlardan biri, yere düşen engelli vatandaşı darbetmeye devam etti.

Yaşanan anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

VATANDAŞLAR GÜÇLÜKLE UZAKLAŞTIRDI

Yoldan geçen bazı vatandaşların duruma seyirci kaldığı görüldü.

Engelli vatandaşın darbedilmesine kayıtsız kalamayan vatandaşlar, kadını bölgeden güçlükle uzaklaştırdı.