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- Denizli’de 2 kadın, engelli bir vatandaşı darbetti
Denizli’de 2 kadın, engelli bir vatandaşı darbetti
- İHA
- 05.08.2021 - 16:12
- Güncelleme : 05.08.2021 - 16:39
Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Hacıkaplanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki bir kaldırımda elektrikli bisikletleri ile ilerleyen 2 kadın, yürüme engelli bir vatandaş ile karşılaştı.
Elindeki destek ile güçlükle yürüyebilen vatandaş, kadınları yavaş gitmeleri konusunda uyarınca tartışma çıktı.
Kadınlar, hakaret etmeye başladıkları engelli şahsa tekme ve tokatlarla saldırdı.
DARBELERE DAYANAMAYARAK YERE DÜŞTÜ
Güçlükle ayakta duran engelli vatandaş, aldığı darbelere dayanamayarak yere düştü.
Kadınlardan biri, yere düşen engelli vatandaşı darbetmeye devam etti.
Yaşanan anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
VATANDAŞLAR GÜÇLÜKLE UZAKLAŞTIRDI
Yoldan geçen bazı vatandaşların duruma seyirci kaldığı görüldü.
Engelli vatandaşın darbedilmesine kayıtsız kalamayan vatandaşlar, kadını bölgeden güçlükle uzaklaştırdı.