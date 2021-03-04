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    Denizli'de 2 kardeşini inşaatta öldürüp kaçtı

    Merkezefendi ilçesinde, bir inşaatta duvar ustası olarak çalışan üç kardeşten birisi diğer iki kardeşini silahla vurarak öldürdü.
    • İHA
    • 04.03.2021 - 10:00
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    Denizli'de 2 kardeşini inşaatta öldürüp kaçtı

    Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde devam eden bir inşaatta duvar ustası olarak çalışan Doğan, Hamza ve Ümit Akbay kardeşler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    KARDEŞLERİNE KURŞUN YAĞDIRDI

    Tartışma sonucu öfkeye kapılan Doğan Akbay, silahla çalışmakta olan kardeşlerine defalarca ateş etti.

    Ağır yaralanan Hamza ve Ümit Akbay, kanlar içinde yere yığılırken, Doğan Akbay suç aletiyle birlikte olay yerinden kaçtı.

    Denizli de 2 kardeşini inşaatta öldürüp kaçtı #1

    OLAY YERİNDE ÖLDÜLER

    Kavgaya şahit olan kardeşlerin amelesi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

    İnşaata gelen sağlık ekipleri, iki kardeşin de hayatlarını kaybettiğini belirledi. Firar eden zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Denizli de 2 kardeşini inşaatta öldürüp kaçtı #2

    Denizli de 2 kardeşini inşaatta öldürüp kaçtı #3

    Denizli de 2 kardeşini inşaatta öldürüp kaçtı #4

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