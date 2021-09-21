Denizli'de 2 yaşındaki Afgan bebek 12 metreden düştü

Bir apartmanın üçüncü katındaki balkondan sarkan Afganistan uyruklu ailenin 2 yaşındaki bebeği, yaklaşık 12 metre yükseklikten beton zemine düştü. Bebeğin düşme anı kameraya yansıdı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinin Altıntop Mahallesi’nde 4 katlı apartmanın 3’üncü katında oturan Afganistan uyruklu Nimal-Amine Ahmedi çiftinin 2 yaşındaki bebeği Ali Ahmedi, balkondan sarkarken dengesini kaybetti.

Bebek, yaklaşık 12 metreden kaldırımda yürüyen bir kadının önüne düştü. Bebeğin düştüğünü görenler hemen yardıma koştu.

DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yardıma koşanlardan esnaf Alptürk Çurku, acil sağlık ekibi gelmeden yerdeki bebeği kontrol edince kalbinin atmadığını fark etti.

Çurku, bebeğe kalp masajı yaparak tekrar hayata döndürdü.

DÜŞME ANI KAMERADA

Bebeğin beton zemine düşme anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay yerine ulaşan acil sağlık ekibi, bebeği ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Bebeğin sağlık durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

"BALKONDAN SÜREKLİ SARKIYORLARDI"

Bebeği tekrar hayata döndüren Alptürk Çurku, "Benim iş yerim apartmanın karşısında. Çocuklar balkondan sürekli sarkıyorlardı. Daha önce de uyardık. Birden düştüğünü gördüm. Hemen yardıma koştum. Kalbinin ve nabzının atmadığını fark edince, kalp masajı yaptım. Sonra bebek nefes almaya başladı." dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, bebeğin düştüğü dairede inceleme yaptı.