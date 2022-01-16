Gecekondu görünümlü mekana baskın yapan ekipler, karşılaştıkları manzaraya inanamadı. Kumarhanede suçüstü yakalanan 20’si çocuk 100 kişi, çevik kuvvet araçlarıyla emniyete götürüldü.

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde gecekondu görünümlü ve etrafı çadırla çevrili olan yerde kumar oynatıldığına dair ihbar alan Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti.

Titiz bir çalışma yapan ekipler, gecekondu görünümlü mekana hiç beklenmedik anda baskın yaptı.

Polis, gördüğü manzara karşısında ise şoke oldu.

GÜVERCİNLERİ ORTAYA KOYDULAR

Kalabalık grubu gören ekipler, para yerine değerli güvercinlerin ortaya koyularak kumar oynandığını tespit etti.

Sandalyeler koyulup kafesin içerisinde kuşları sahiplenmek isteyen kumarbazlar ise polisi görünce ne yapacağını şaşırdı.

Denizli’de 20’si çocuk 100 kişi kumar oynarken yakalandı ViDEO

ÇEVİK KUVVET EŞLİĞİNDE KARAKOLLARA DAĞITILDILAR

Şüphelilerin içerisinde çocukların da olduğunu tespit eden ekipler, bütün kimlikleri toplayarak arama çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan aramada okey taşları ve bir miktar para ele geçirildi.

Salgın ve hijyen koşullarının görmezden gelindiği ortamda kumar oynayan şüpheliler için çevre karakollardan takviye araç ve çevik kuvvet yönlendirilirken, bazı aileler ise olay yerine gelerek çocuklarını sordu.

Sıra sıra kimliklerine göre çağırılan şüpheliler çevik kuvvet eşliğinde midibüslere bindirilerek, karakollara dağıtıldı.

ÇOCUĞUNUN KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİ

18 yaşından büyük olanları gönderen ekipler ardından çocukların işlemlerini yaparak karakola götürdü.

O esnada olay yerine gelerek çocuğunu polislere soran baba, merkeze götürüldüğünü öğrendi.

20’Sİ ÇOCUK 100 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalar neticesinde toplamda 20’si çocuk 100 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen ve piyasa değeri yüksek olan yüzlerce güvercin ise barınağa götürülerek, muhafaza altına alındı.