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    Denizli'de 250 bin lira değerinde kablo çalan 5 hırsız tutuklandı

    Bir elektrik santralinden 250 bin lira değerinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklanırken, tutuklananlardan birinin güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi.
    • DHA
    • 11.01.2021 - 07:51
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 08:11
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    Denizli'de 250 bin lira değerinde kablo çalan 5 hırsız tutuklandı

    Denizli’nin Sarayköy ilçesinde 3 Ekim 2020'de bir jeotermal enerji santraline (JES) gece yarısı sahte plakalı minibüsle gelen ve yüzlerinde kar maskeli 3 kişi, 250 bin TL değerindeki kabloyu çaldı.

    Yakalanmamak için kırsal bölgelerdeki yolları kullanan hırsızlık şüphelileri, kaçarak izlerini kaybettirdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    186 SAATLİK GÖRÜNTÜ KAYDI İNCELENDİ

    JASAT, şüphelilerin kaçış güzergahı üzerinde bulunan 36 kamerada 186 saatlik görüntü kaydı incelendi.

    Kablo hırsızlığında kullanılan aracı tespit eden jandarma, 9 Ekim 2020'de Bursa ve Diyarbakır'da operasyon düzenlendi.

    Gözaltına alınanlardan 2'si tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

    Denizli'de 250 bin lira değerinde kablo çalan 5 hırsız tutuklandı İZLE

    5 HIRSIZ TUTUKLANDI

    Kablo çalınmasına ilişkin soruşturmayı sürdüren JASAT ve Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli, Aydın ve Eskişehir'de 11 kişinin daha olaya karıştığını belirledi.

    Şüpheliler, 'Master' adı verilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

    Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Tutuklananlardan birinin Diyarbakır'ın bir ilçesindeki kaymakamlıkta güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi.

    Denizli de 250 bin lira değerinde kablo çalan 5 hırsız tutuklandı #1

    Denizli de 250 bin lira değerinde kablo çalan 5 hırsız tutuklandı #2

    Denizli de 250 bin lira değerinde kablo çalan 5 hırsız tutuklandı #3

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