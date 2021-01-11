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Denizli'de 250 bin lira değerinde kablo çalan 5 hırsız tutuklandı

Denizli'de 250 bin lira değerinde kablo çalan 5 hırsız tutuklandı

Bir elektrik santralinden 250 bin lira değerinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklanırken, tutuklananlardan birinin güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi.