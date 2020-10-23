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Denizli'de 3 kızın erkek kavgası

Denizli'de 3 kızın erkek kavgası

Denizli'de 3 genç kızın arasında tekme ve yumruklu kavga çıktı. Bir erkeğin araya girip, ayırmaya çalıştığı kavga çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.