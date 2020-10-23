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    Denizli'de 3 kızın erkek kavgası

    Denizli'de 3 genç kızın arasında tekme ve yumruklu kavga çıktı. Bir erkeğin araya girip, ayırmaya çalıştığı kavga çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
    • DHA
    • 23.10.2020 - 17:12
    • Güncelleme : 23.10.2020 - 17:14
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    Denizli'de 3 kızın erkek kavgası

    Denizli'nin en işlek yerlerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda karşılaşan 3 kız arasında sözlü tartışma çıktı.

    Tartışma kısa süre içinde büyüyerek kavgaya dönüştü. Kızlar kavga ederken, aralarındaki erkek ise onları ayırmaya çalıştı.

    AYNI ERKEKLE SEVGİLİ OLMUŞLAR

    Vatandaşların şaşkınlıkla izlediği kavgaya, polis ekipleri müdahale edip, sonlandırdı. Kavganın daha önce aynı erkekle sevgili olan kızlar arasında çıktığı belirlendi.

    Kavga, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Denizli de 3 kızın erkek kavgası #1

    Denizli'de 3 kızın erkek kavgası VİDEO

    Denizli de 3 kızın erkek kavgası #2

    Denizli de 3 kızın erkek kavgası #3

    Denizli de 3 kızın erkek kavgası #4

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