Denizli'de 3 yaralının uzlaşma teklifi 80 çocuğu mutlu etti

Otomobiliyle yol kenarındaki restoranın bahçesine dalan Ahmet Sarıdemir, 3 kişiyi yaraladı. Sarıdemir, yaralananlarla uzlaşarak 80 çocuğa ayakkabı ve mont bağışında bulundu.

Geçen yıl ağustos ayında, Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı 3003 Sokak'ta otomobiliyle seyir halinde olan Ahmet Sarıdemir, direksiyon kontrolünü kaybedip refüjü aştı.

RESTORANDAKİ 3 KİŞİ YARALANDI

Karşı şeride geçerek yol kenarındaki restoranın bahçesine dalan otomobil, yemek yiyen Bensu Kaska, Prof. Dr. Yakup Kaska ve Doç. Dr. Arzu Kaska'nın yaralanmasına sebep oldu. 3 yaralı, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

SORUŞTURMA AÇILDI, TARAFLAR UZLAŞMAYA GİTTİ

Kazanın ardından Ahmet Sarıdemir hakkında, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılık, soruşturma dosyasını uzlaştırmaya yönlendirdi.

SÜRÜCÜ, 80 ÖĞRENCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Olayın tarafı Bensu Kaska, Prof. Dr. Yakup Kaska ve Doç. Dr. Arzu Kaska, sürücü Sarıdemir ile bağış yapması ve ilk yardım alması konusunda uzlaştı. Kaska ailesinin talebiyle Zehra-Nihat Moralıoğlu Ortaokulu'nda okul idaresinin belirlediği 80 öğrenciye mont ve ayakkabı yardımı yapması, 100 fidan bağışında bulunması ve Kızılay'dan ilk yardım eğitimi alması istenen Sarıdemir, teklifi kabul edip şartları yerine getirince ceza almaktan kurtuldu. Sürücü Sarıdemir tarafından alınan ayakkabı ve montlar, Prof. Dr. Yakup Kasa ve ailesi tarafından ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldı.