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- Denizli’de 3 yıldır aranan kadın zanlı yakalandı
Denizli’de 3 yıldır aranan kadın zanlı yakalandı
Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçlarından 13 yıl hapis cezası bulunan kadını, jandarmanın dedektifleri olan JASAT timleri tarafından saklandığı akrabasının evinde gözaltına aldı.
- İHA
- 05.08.2020 - 16:36
Denizli’de uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapma suçlarından 3 yıldır aranan 33 yaşındaki Huriye T.’yi yakalamak için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.
JANDARMA OPERASYONLA YAKALADI
Suçlu kadının, Çal ilçesinde bir akrabasının evine saklandığını tespit eden JASAT timi İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile operasyon için düğmeye bastı.
13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Huriye T., düzenlenen operasyonla yakalandı.
TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Huriye T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.