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Denizli’de 3 yıldır aranan kadın zanlı yakalandı

Denizli’de 3 yıldır aranan kadın zanlı yakalandı

Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçlarından 13 yıl hapis cezası bulunan kadını, jandarmanın dedektifleri olan JASAT timleri tarafından saklandığı akrabasının evinde gözaltına aldı.