Euro
9.6741
-0.24%
Dolar
8.0883
-0.21%
Altın
451.37
-0.78%
Borsa
1.399
1.47%
Bitcoin
515.843
1.25%
EXEN Coin
28.52
19.18%
18ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 18 C

    Denizli'de 30 bin lira dolandıran sahte polis yakalandı

    Denizli'de telefonla aradığı kişiye kendisini polis olarak tanıtıp, 30 bin lira ve değerli eşyalarını aldığı öne sürülen İlyas Ş., jandarma ekipleri tarafından evinde yakalandı.
    • DHA
    • 14.04.2021 - 16:52
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 17:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de 30 bin lira dolandıran sahte polis yakalandı

    Denizli'nin Çal ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki N.C.'yi  telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan kişi, oğlunun adının FETÖ/PDY soruşturmasında geçtiğini, evdeki para ve değerli eşyaları incelemek için geleceğini söyledi.

    Evine gelen kişiye 5 cumhuriyet altını, 2 bilezik ve 30 bin lirasını veren N.C., bir süre sonra dolandırıldığını fark edince şikayetçi oldu.

    GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

    Jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan jandarma, şüphelinin 58 yaşındaki İlyas Ş. olduğunu tespit etti.

    Denizli de 30 bin lira dolandıran sahte polis yakalandı #1

    EVİNDE YAKALANDI

    Merkezefendi'nin Sırakapılar Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonla İlyas Ş., yakalanıp gözaltına alındı.

    Denizli de 30 bin lira dolandıran sahte polis yakalandı #2

    Denizli de 30 bin lira dolandıran sahte polis yakalandı #3

    Denizli de 30 bin lira dolandıran sahte polis yakalandı #4

    Denizli de 30 bin lira dolandıran sahte polis yakalandı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir