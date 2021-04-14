Denizli'de 30 bin lira dolandıran sahte polis yakalandı

Denizli'de telefonla aradığı kişiye kendisini polis olarak tanıtıp, 30 bin lira ve değerli eşyalarını aldığı öne sürülen İlyas Ş., jandarma ekipleri tarafından evinde yakalandı.

Denizli'nin Çal ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki N.C.'yi telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan kişi, oğlunun adının FETÖ/PDY soruşturmasında geçtiğini, evdeki para ve değerli eşyaları incelemek için geleceğini söyledi.

Evine gelen kişiye 5 cumhuriyet altını, 2 bilezik ve 30 bin lirasını veren N.C., bir süre sonra dolandırıldığını fark edince şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

Jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan jandarma, şüphelinin 58 yaşındaki İlyas Ş. olduğunu tespit etti.

EVİNDE YAKALANDI

Merkezefendi'nin Sırakapılar Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonla İlyas Ş., yakalanıp gözaltına alındı.









