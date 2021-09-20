Euro
10.1552
0.15%
Dolar
8.6663
0.23%
Altın
490.17
0.44%
Borsa
1.388
-2.19%
Bitcoin
378.565
-7.66%
EXEN Coin
22.55
-5.25%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Denizli'de 338 şişe kaçak içki yakalandı

    Jandarmanın gerçekleştirdiği sahte içki operasyonunda tespit edilen kaçak içkilere el konuldu. 338 şişe kaçak içkinin üretimiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 20.09.2021 - 15:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de 338 şişe kaçak içki yakalandı

    Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak içki üretimine yönelik çalışma başlattı.

    Ekipler dün, Pamukkale ilçesinde bir kişinin evinde sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı.

    KAÇAK İÇKİ OPERASYONU DÜZENLENDİ

    Söz konusu eve operasyon düzenlendi. Evdeki aramada, sahte 40 şişe 100'lük rakı, 17 şişe 100'lük votka, 87 şişe 70'lik votka, 164 şişe 35'lik votka, 5 şişe 70'lik viski, 25 şişe 35'lik viski ile 78 adet sahte bandrol ele geçirildi.

    1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Sahte içkilere el kondu, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

    Denizli de 338 şişe kaçak içki yakalandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir