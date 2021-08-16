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- Denizli’de 370 sikke ve 215 tarihi obje ele geçirildi
Denizli’de 370 sikke ve 215 tarihi obje ele geçirildi
Pamukkale ilçesinde 2 farklı operasyonda 370 adet sikke ve 215 tane tarihi obje ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı.
- İHA
- 16.08.2021 - 17:58
- Güncelleme : 16.08.2021 - 18:03
Denizli İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kanununa muhalefet suçunu işleyen şahıslara yönelik çalışmalar yapıldı.
Çalışmalar kapsamında, Pamukkale ilçesinde 2 farklı operasyon gerçekleştirildi.
ELE GEÇİRİLENLER
2 şüpheli, 370 adet çeşitli dönemlere ait sikke ve 215 adet tarihi obje ile yakalandı.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı.
Şüpheli şahıslar ile ilgili adli işlem başlatıldığı.