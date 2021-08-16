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    Denizli’de 370 sikke ve 215 tarihi obje ele geçirildi

    Pamukkale ilçesinde 2 farklı operasyonda 370 adet sikke ve 215 tane tarihi obje ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 16.08.2021 - 17:58
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 18:03
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    Denizli’de 370 sikke ve 215 tarihi obje ele geçirildi

    Denizli İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kanununa muhalefet suçunu işleyen şahıslara yönelik çalışmalar yapıldı.

    Çalışmalar kapsamında, Pamukkale ilçesinde 2 farklı operasyon gerçekleştirildi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    2 şüpheli, 370 adet çeşitli dönemlere ait sikke ve 215 adet tarihi obje ile yakalandı.

    ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

    Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı.

    Şüpheli şahıslar ile ilgili adli işlem başlatıldığı.

    Denizli’de 370 sikke ve 215 tarihi obje ele geçirildi #1Denizli’de 370 sikke ve 215 tarihi obje ele geçirildi #2

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