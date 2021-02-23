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    Denizli'de 4 gün arayla babasının motoru ve arabasını çaldı

    Denizli'de, babasını arabasını ve motosikletini çalan oğul, arkadaşlarıyla gezerken yakalandı.
    • İHA
    • 23.02.2021 - 09:51
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 10:22
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    Denizli'de 4 gün arayla babasının motoru ve arabasını çaldı

    Denizli’de 2 hafta önce bir apartmanın önüne gelen 21 yaşındaki A.P. ve arkadaşı etrafı kontrol etti.

    Ardından girişin yanında bulunan motoru çalarak uzaklaştılar. O anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

    Sabah işe gitmek için hazırlanan H.P. ise dışarıya çıktığında motorunun olmadığını fark etti.

    OĞLUNU GÖRÜNCE ŞİKAYETÇİ OLMADI

    Apartmanın güvenlik kamerasının izleyen H.P., motorunun yanına gelip çalan 2 kişiden birinin oğlu olduğu görünce polis ekiplerine şikayet etmedi.

    Denizli de 4 gün arayla babasının motoru ve arabasını çaldı #1

    ARABASI DA ÇALININCA ŞİKAYETÇİ OLDU

    Aradan dört gün geçtikten sonra H.P., arabasının da park ettiği yerden çalındığı fark edince bu sefer karakola giderek oğlundan şikayetçi oldu.

    Denizli'de 4 gün arayla babasının motoru ve arabasını çaldı VİDEO

    Denizli de 4 gün arayla babasının motoru ve arabasını çaldı #2

    ARABAYLA GEZERKEN YAKALANDI

    Polis ekipleri, H.P.’nin şikayetçi olması üzerine babasının motorunu ve arabasını çalan A.P. için yakalama çalışması başlattı. A.P., iki arkadaşı ile beraber arabayla gezerken ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

    Denizli de 4 gün arayla babasının motoru ve arabasını çaldı #3

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