Denizli'de 44 sikke operasyonla ele geçirildi

Tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 44 sikke ele geçirilirken, 1 şüpheli de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kent merkezinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerin bu sabah bir adrese yaptığı baskında şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

44 SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramada Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait gümüş, bronz ve bakır 44 sikke ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.





