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    Denizli'de 44 sikke operasyonla ele geçirildi

    Tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 44 sikke ele geçirilirken, 1 şüpheli de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
    • DHA
    • 19.04.2021 - 17:57
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 18:03
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    Denizli'de 44 sikke operasyonla ele geçirildi

    Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kent merkezinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

    Ekiplerin bu sabah bir adrese yaptığı baskında şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    44 SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

    Adreste yapılan aramada Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait gümüş, bronz ve bakır 44 sikke ele geçirildi.

    Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

    Denizli de 44 sikke operasyonla ele geçirildi #1

    Denizli de 44 sikke operasyonla ele geçirildi #2

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