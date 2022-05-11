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Denizli'de 5 aylık ikizlere hamile kadın, banyoda ölü bulundu

Denizli'de 5 aylık ikizlere hamile kadın, banyoda ölü bulundu

Denizli Buldan'da iki çocuk annesi olan ve ikiz bebeklere hamile olan Hatice Çaltı, evinin banyosunda ölü bulundu. İlk belirlemelere göre, kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği belirtildi.