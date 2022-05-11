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    Denizli'de 5 aylık ikizlere hamile kadın, banyoda ölü bulundu

    Denizli Buldan'da iki çocuk annesi olan ve ikiz bebeklere hamile olan Hatice Çaltı, evinin banyosunda ölü bulundu. İlk belirlemelere göre, kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği belirtildi.
    • 11.05.2022 - 22:28
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    Denizli'de 5 aylık ikizlere hamile kadın, banyoda ölü bulundu

    Denizli'nin Buldan ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan Hatice Çaltı'dan bugün haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Banyoda ölü bulundu

    Eve polis eşliğinde giren sağlık ekipleri Çaltı'yı banyoda hareketsiz şekilde buldu. Başından yaralı olan Çaltı'nın öldüğü belirlendi.

    DHA'nın haberine göre, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri evde ve banyoda inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaltı'nın cenazesi otopsi için Buldan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği belirtiliyor

    Geçen yıl, kimliği belirsiz bir kişi tarafından da darbedildiği öğrenilen Çaltı'nın vücudunda vücudunda kesici ve delici alet yarası bulunmadığı belirlendi. 5 aylık ikiz bebeklere hamile olan 2 çocuk annesinin kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği değerlendiriliyor.

    Denizli de 5 aylık ikizlere hamile kadın, banyoda ölü bulundu #1

    Denizli de 5 aylık ikizlere hamile kadın, banyoda ölü bulundu #2


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