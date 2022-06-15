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- Denizli'de 5 gündür kayıp gençler, kuyuda ölü bulundu
Denizli'de 5 gündür kayıp gençler, kuyuda ölü bulundu
- 15.06.2022 - 06:58
- Güncelleme : 15.06.2022 - 07:12
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki İsmail Yalçın, 9 Haziran akşamı annesi Asuman Yalçın’ı telefonla arayarak harçlık istedi.
Babasının aracını aldı, geri dönmedi
20 lira harçlık alarak babasına ait otomobille evden ayrılan İsmail Yalçın, Serinhisar ilçesinde ikamet eden 19 yaşındaki Hasan Akköse ile buluştuktan sonra bir daha geri dönmedi.
Endişelenen baba ihbarda bulundu
En son aradığında kendisine “Arabayı yıkıyorum baba” diyen oğlundan bir daha haber alamayan baba Adnan Yalçın, jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu.
9 şüpheli gözaltına alındı
Otomobilin bulunması ardından kayıp iki gencin en son görüştükleri kişi olan Hasan Akköse’nin akrabası M.A. ve 8 şüpheli gözaltına alındı.
Su kuyusunda arama yapıldı
İfadeler doğrultusunda aracın bulunduğu yere 10 kilometre uzaklıktaki Serinhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki su kuyusunda arama çalışmaları başladı.
Telefonla kız arkadaşını arayıp katilin adını verdi
İçerisine taş ve toprak atılarak dibi kapatıldığı belirlenen su kuyusunda, iş makineleriyle kazı çalışması devam ederken, kayıp gençlerden Hasan Akköse’nin öldürülmeden saniyeler önce telefonunun arama düğmesine gizlice basıp kız arkadaşını aradığı, aynı zamanda akrabası olan M.A.’nın adını söylediği ortaya çıktı.
Kuyuda cansız bedenleri bulundu
İHA'nın haberine göre; devam eden çalışmaları ardında 45 saat sonra gençlerin cesedine ulaşıldı. Yaklaşık derinliği 30 metre olan kuyudan çıkarılan cesetler, yapılan incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
7 kişi tutuklandı
Öte yandan adliyeye sevk edilen M.A. ile beraber toplamda 7 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.