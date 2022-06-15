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    Denizli'de 5 gündür kayıp gençler, kuyuda ölü bulundu

    Denizli'de kendilerinden 5 gündür haber alınamayan gençlerin cesedi, 45 saatlik çalışma sonrası yaklaşık 30 metre derinliğindeki su kuyusunda bulunurken, olayla ilgili 7 kişi tutuklandı.
    • 15.06.2022 - 06:58
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 07:12
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    Denizli'de 5 gündür kayıp gençler, kuyuda ölü bulundu

    Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki İsmail Yalçın, 9 Haziran akşamı annesi Asuman Yalçın’ı telefonla arayarak harçlık istedi.

    Babasının aracını aldı, geri dönmedi

    20 lira harçlık alarak babasına ait otomobille evden ayrılan İsmail Yalçın, Serinhisar ilçesinde ikamet eden 19 yaşındaki Hasan Akköse ile buluştuktan sonra bir daha geri dönmedi.

    Endişelenen baba ihbarda bulundu

    En son aradığında kendisine “Arabayı yıkıyorum baba” diyen oğlundan bir daha haber alamayan baba Adnan Yalçın, jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu.

    Denizli de 5 gündür kayıp gençler, kuyuda ölü bulundu #1

    9 şüpheli gözaltına alındı

    Otomobilin bulunması ardından kayıp iki gencin en son görüştükleri kişi olan Hasan Akköse’nin akrabası M.A. ve 8 şüpheli gözaltına alındı.

    Denizli de 5 gündür kayıp gençler, kuyuda ölü bulundu #2

    Su kuyusunda arama yapıldı

    İfadeler doğrultusunda aracın bulunduğu yere 10 kilometre uzaklıktaki Serinhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki su kuyusunda arama çalışmaları başladı.

    Denizli de 5 gündür kayıp gençler, kuyuda ölü bulundu #3

    Telefonla kız arkadaşını arayıp katilin adını verdi

    İçerisine taş ve toprak atılarak dibi kapatıldığı belirlenen su kuyusunda, iş makineleriyle kazı çalışması devam ederken, kayıp gençlerden Hasan Akköse’nin öldürülmeden saniyeler önce telefonunun arama düğmesine gizlice basıp kız arkadaşını aradığı, aynı zamanda akrabası olan M.A.’nın adını söylediği ortaya çıktı.

    Denizli de 5 gündür kayıp gençler, kuyuda ölü bulundu #4

    Kuyuda cansız bedenleri bulundu

    İHA'nın haberine göre; devam eden çalışmaları ardında 45 saat sonra gençlerin cesedine ulaşıldı. Yaklaşık derinliği 30 metre olan kuyudan çıkarılan cesetler, yapılan incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

    Denizli de 5 gündür kayıp gençler, kuyuda ölü bulundu #5

    7 kişi tutuklandı

    Öte yandan adliyeye sevk edilen M.A. ile beraber toplamda 7 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Denizli de 5 gündür kayıp gençler, kuyuda ölü bulundu #6

    Denizli de 5 gündür kayıp gençler, kuyuda ölü bulundu #7

    Denizli de 5 gündür kayıp gençler, kuyuda ölü bulundu #8


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