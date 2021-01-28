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    Denizli’de 500 yıllık tarihi ardıç ağacı şiddetli fırtınaya yenildi

    Çal ilçesinin başlıca simgelerinden olan ve hemen herkesin bir anısı bulunan 500 yıllık tarihi ardıç ağacı, 5 asır sonra saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan şiddetli fırtınadan dolayı devrildi.
    • İHA
    • 28.01.2021 - 08:52
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 09:39
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    Denizli’de 500 yıllık tarihi ardıç ağacı şiddetli fırtınaya yenildi

    Denizli’de etkili olan fırtına, yağmur ve kar yağışı, Çal ilçesini adeta savaş alanına çevirdi.

    Çal ilçesinde birçok noktada fırtınanın şiddeti ile ağaçlar ya kökünden söküldü ya da ortadan ikiye bölündü.

    Bunun yanı sıra birçok ahır ve evin çatısı uçtu.

    500 YIL BOYUNCA DİRENDİ

    Yaşanan bu fırtına en çok Çal ilçesinin Bayıralan Mahallesi’nde yaşayanları etkiledi.

    Bayıralan Mahallesi Türkmen Tepesi Erdinlendi mevkisinde bulunan 500 yıllık tarihi ardıç ağacı, saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan şiddetli fırtınaya daha fazla dayanamayarak devrildi.

    Birçok Çallıyı yamacında ağırlayan, türkülere ve kliplere konu olan hemen hemen o bölgede yaşayan herkesin bir anısı olan tarihi ağaç, fırtına ve kar yağışına 500 yıl boyunca direndi ama sonunda pes etti.

    Denizli’de 500 yıllık tarihi ardıç ağacı şiddetli fırtınaya yenildi #1

    YAŞANMIŞLIKLAR GİTTİ

    Çallılar ve özellikle Bayıralanlılar için çok büyük bir öneme sahip olan bu tarihi ağacın fırtına sonrası ikiye bölünüp devrilmesi, o bölgede yaşayan herkesi üzdü.

    Tarihi ağacın devrilmesiyle tüm anılar ve yaşanmışlıklar da devrilip gitti.

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