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    Denizli'de 6 kişiyle kaçmaya çalışan taksi şoförü yunus timlerine takıldı

    Denizli'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 6 genç, ticari taksi ile gezerken polis ekiplerince durduruldu, kaçmak isterken yunus timleri etraflarını çevirdi.
    • İHA
    • 27.12.2020 - 07:56
    • Güncelleme : 27.12.2020 - 08:03
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    Denizli'de 6 kişiyle kaçmaya çalışan taksi şoförü yunus timlerine takıldı

    Denizli'nin Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik uygulama yapan polis ekiplerinin durdurmak istediği ticari taksi durmayarak kaçmaya çalıştı.

    TAKSİCİ HARİÇ 6'SI DA 18 YAŞINDAN KÜÇÜKTÜ

    Ekiplerin ticari taksinin plakasını anons etmesi üzerine Yunus timleri, aracı çok uzaklaşmadan çevirdi. Ticari taksi içerisinden sürücü ile birlikte 7 kişi çıktı. Kimlik kontrolleri yapılan 6 şahsın yaşları ise 18 yaşından ufak olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin neden dışarı çıktınız sorusuna aldığı cevap ise herkesi şaşırttı.

    Denizli'de 6 kişiyle kaçmaya çalışan taksi şoförü yunus timlerine takıldı-Video

    Denizli de 6 kişiyle kaçmaya çalışan taksi şoförü yunus timlerine takıldı #1

    "CANIMIZ SIKILDI"

    Hafta içi çalıştıklarını söyleyen gençler, bu gerekçe ile görüşemediklerini bu nedenle dışarı çıktıklarını söyledi. Kendilerine neden dışarı çıktığını soran basın mensuplarına ise “Canımız sıkıldı. Arkadaşım diğer arkadaşı aramış, oda diğerini aradı, en son beni aradıklarında toplanıp çıktık” dedi.

    Denizli de 6 kişiyle kaçmaya çalışan taksi şoförü yunus timlerine takıldı #2

    6 BİN 500 LİRA CEZA YEDİLER

    Polisin dur ihtarına rağmen kaçarken Yunus timlerine yakalanan 6 şahsa maske ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden, taksi şoförüne ise dur ihtarına uymamaktan toplamda 6 bin 500 TL ceza işlemi uygulandı. İşlemlerinin ardından 6 şahıs tek tek evlerine gitmeleri uyarısıyla gönderildi.

    Denizli de 6 kişiyle kaçmaya çalışan taksi şoförü yunus timlerine takıldı #3

    Denizli de 6 kişiyle kaçmaya çalışan taksi şoförü yunus timlerine takıldı #4

    Denizli de 6 kişiyle kaçmaya çalışan taksi şoförü yunus timlerine takıldı #5

    Denizli de 6 kişiyle kaçmaya çalışan taksi şoförü yunus timlerine takıldı #6

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