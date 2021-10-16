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    Denizli'de 650 kilo hurma çalan hırsıza operasyon

    Dalındna çaldığı yüzlerce kilo hurmayı kurutup satmyı planlayan hırsızın hevesi kursağında kaldı. JASAT'ın operasyonuyla kıskıvrak yakalanan hırsız, gözaltına alındı.
    • İHA
    • 16.10.2021 - 09:33
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 10:06
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    Denizli'de 650 kilo hurma çalan hırsıza operasyon

    Denizli’nin Honaz ilçesine bağlı Trabzon hurması yetiştiriciliğinin yaygın olduğu bir mahallede artan hırsızlık olayları nedeniyle tarlasını kontrole giden Mahalle Muhtarı Rafet Özcan, birkaç gün sonra hasat etmeyi planladığı meyvelerinin çalındığını görünce şok oldu.

    Özcan’ın ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından müşterek çalışma başlatıldı.

    53 SAATLİK KAYITLAR İNCELENDİ

    Üreticinin başına dert olan hırsızı yakalamak için yoğun bir çalışma gerçekleştiren JASAT, kırsal mahalleler ve ana güzergahlardaki kameralara ait 53 saatlik kaydı inceleyerek şüpheli aracı tespit etti.

    Plakadan şüpheli Kadir K’ya (48) ulaşan jandarma ekipleri, şüphelinin Pamukkale ilçesinde belirlenen adresine operasyon düzenledi.

    Denizli'de 650 kilo hurma çalan hırsıza operasyon VİDEO

    JANDARMADAN OPERASYON

    Arama yapmak için şüpheli Kadir K’nın adresine giden jandarmalar, evin terasında soyulup ipe dizilerek kuruması için askıya takılan Trabzon hurmalarını görünce neye uğradığını şaşırdı.

    Denizli de 650 kilo hurma çalan hırsıza operasyon #1

    DAHA PAHALIYA SATMAK İÇİN KURUTTU

    Şüpheli Kadir K’nın Muhtar Rafet Özcan’ın bahçesinden çaldığı 650 kilo hurmayı taze olarak kilosu 3 TL’den satmak yerine kurutarak kilosunu 80 - 100 TL’ye pazarlamayı düşündüğü tespit edildi.

    Dalından ham olarak çalındıktan sonra JASAT’ın titiz çalışması sonucu bulunan hurmalar, işlenmiş olarak sahibine teslim edildi.

    Denizli de 650 kilo hurma çalan hırsıza operasyon #2

    GÖZALTINA ALINDI

    Gözaltına alınan Kadir K., ifadesinde suçunu itiraf etti. Adli makamlara sevk edilen Kadir K., ‘Açıktan hırsızlık’ yaptığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Denizli de 650 kilo hurma çalan hırsıza operasyon #3

    HURMALAR SAHİBİNE ULAŞTIRILDI

    nın ardından üreticilerin kendi çapında önlemler aldığını ifade eden Rafet Özcan, “Ben Trabzon hurması yetiştiricisiyim. Geçimimi bu şekilde sağlıyorum. Önceki gün tarlaya gittiğimde hurmalarımın toplandığını gördüm. Hırsızlık olayını jandarmaya ihbarda bulundum. Jandarma sağ olsun gece gündüz demeden 48 saatte hırsızı yakalamayı başardı. Bu kadar sürede çalan kişinin kim olduğunu, aracını, soyulmuş hurmalarımı bulmuşlar. Beni arayıp hurmalarımı geri getirdiler. Suçluyu da adalete teslim ettiler. Jandarmamıza çok büyük teşekkür ederim” şeklinde konuştu.


    Denizli de 650 kilo hurma çalan hırsıza operasyon #4

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