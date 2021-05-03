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Denizli’de 7 bin 480 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Denizli’de 7 bin 480 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, şüpheli olduğu tespit edilen araç uygulama noktasında durduruldu. Araçtan, 7 bin 480 kullanımlık sentetik uyuşturucu çıktı.