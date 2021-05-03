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    Denizli’de 7 bin 480 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi

    Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, şüpheli olduğu tespit edilen araç uygulama noktasında durduruldu. Araçtan, 7 bin 480 kullanımlık sentetik uyuşturucu çıktı.
    • AA
    • 03.05.2021 - 17:41
    • Güncelleme : 03.05.2021 - 17:50
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    Denizli’de 7 bin 480 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi

    Denizli’de uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden Denizli'ye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

    Şüpheli olduğu tespit edilen otomobil takibe alındı.

    ARAMA YAPILDI

    Uygulama noktasında durdurulan araçta aramalar yapıldı.

    Kağıda emdirilmiş 7 bin 480 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

    SERBEST BIRAKILDI

    Aracın içinde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Denizli’de 7 bin 480 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi #1

    7 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

    Kentte geçen hafta yapılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alınmış, 7’si tutuklanmıştı.

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    Denizli’de 7 bin 480 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi #3

    Denizli’de 7 bin 480 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi #4

    Denizli’de 7 bin 480 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi #5

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