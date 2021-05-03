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- Denizli’de 7 bin 480 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Denizli’de 7 bin 480 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, şüpheli olduğu tespit edilen araç uygulama noktasında durduruldu. Araçtan, 7 bin 480 kullanımlık sentetik uyuşturucu çıktı.
- AA
- 03.05.2021 - 17:41
- Güncelleme : 03.05.2021 - 17:50
Denizli’de uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden Denizli'ye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.
Şüpheli olduğu tespit edilen otomobil takibe alındı.
ARAMA YAPILDI
Uygulama noktasında durdurulan araçta aramalar yapıldı.
Kağıda emdirilmiş 7 bin 480 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
SERBEST BIRAKILDI
Aracın içinde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
7 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Kentte geçen hafta yapılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alınmış, 7’si tutuklanmıştı.