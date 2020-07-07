Denizli'de 7 yıldır kayıp olan reklamcının cesedi bulundu

Yıllarca haber alınamayan Levent Karaduman'ın ceset parçaları, ortağı olan kuzeninin evinin arkasındaki su kuyusundan 17 saatte çıkarıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Servergazi Mahallesi'nde yaşayan ve eşiyle boşandıkları öğrenilen reklamcı Levent Karaduman, 2013 yılında ortadan kayboldu.

Kendisine ulaşamayan yakınları, Karaduman kaybolduktan yaklaşık 4.5 yıl sonra güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu.

Ancak o dönem yapılan aramalara karşın Karaduman'a ulaşılamadı. 7 yıl sonra amca Hayati Karaduman'ın, yeğeninin kaybolmasıyla ilgili ortağı Ali Osman S.'yi suçlaması üzerine soruşturmanın seyri değişti.

OLAYLA İLGİLİ ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, dün sabah kayıp Karaduman'ın teyzesinin oğlu Ali Osman S.'yi gözaltına aldı.

Ali Osman S.'nin emniyetteki sorgusu sürerken Karaduman'ın kaybolduğu gün, en son telefon sinyalinin geldiği Ali Osman S.'nin Baklan ilçesi Hadim Mahallesi'ndeki evinin arkasındaki su kuyusunda itfaiye ekibinin de desteğiyle arama çalışması başlatıldı.

SU KUYUSUNDA CESET PARÇALARI BULUNDU

Polis ve jandarma ekipleri su kuyusunun bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle çevirdi. Ardından itfaiye, 17 metre derinliğindeki kullanılmayan kuyudaki suyun bir bölümünü pompa yardımıyla tahliye etti. Kuyudaki, ilk incelemede bir ayakkabı bulundu.

Kuyunun girişinin oldukça dar olması nedeniyle ekipler, çalışmaları güçlükle yürüttü. Kuyunun dibinde su altı kamerasıyla yapılan incelemede Karaduman'a ait olduğu değerlendirilen çuval içinde parçalanmış ceset bulundu.

CESET 17 SAATTE ÇIKARILDI

Sabah saat 09.00'da başlayan arama çalışmaları kapsamında 120 santimetre çapında olan kuyunun ağzı kepçe yardımıyla açılarak genişletildi. Cesedin çıkartılması için itfaiye ekipleri tarafından kuyunun girişine makara kuruldu. Bir itfaiye eri kuyuya inerek ceset parçalarını çıkarmaya çalıştı ancak başaramadı.

Kuyuya sürekli su dolması nedeniyle ceset yine çıkarılmayınca bu kez de olay yerine büyük pompa getirildi. Su bir yandan çekilirken, diğer yandan kuyuya inen itfaiyenin balık adamı, Karaduman'a ait olduğu değerlendirilen ceset parçalarını saat 02.00'de çıkarmayı başardı.

Kuyudan 17 saatlik çalışmayla çıkarılan ceset parçaları otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

7 AY CEP TELEFONUNU KULLANDI

Öte yandan, Karaduman ile en son görülen kişi olan Ali Osman S.'nin, poliste çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi. Ali Osman S.'nin, Karaduman'ın kullandığı otomobili de sattırdığı ortaya çıktı.

Ali Osman S.'nin Karaduman'ın ruhsat sahibi olan babasını, "Oğlun sıkıştı otomobili sat parasını ona göndereceğim" diyerek kandırdığı, ancak satış sonrası parayı göndermediği ortaya çıktı.

Ali Osman S.'nin, yakınlarına ortağı Levent Karaduman'ın İstanbul'daki sevgilisinin yanına gittiğini söylediği, bu nedenle yakınlarının merak etmemesini sağladığı belirlenirken, Karaduman'ın kaybolduktan sonra cep telefonunu da 7 ay kullandığı ortaya çıktı.

"AİLESİNİ OYALADI"

Kaybolduktan 7 yıl sonra kuyuda cesedi bulunan Levent Karaduman'ın amcası Hayati Karaduman, 2.5 yıl önce kayıp başvurusunda bulunduklarını belirterek, "Kayıp Levent Karaduman'ın teyzesinin oğlu Ali Osman S. İstanbul'a gittiğini söylüyor abime ve yengeme. 5 yıla yakın oyalamış. Suçlular en ağır cezayı çeksinler çünkü ne vardı da bu yapıldı, bunun yapılmasının sebebi neydi. Bu şekilde canice öldürülüp su kuyusunun içine atılmasındaki sebep neydi." dedi.