- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Denizli'de 70 yıllık evli çift, 1 gün arayla yaşama veda etti
Denizli'de 70 yıllık evli çift, 1 gün arayla yaşama veda etti
Denizli'de her ikisi de 90 yaşında olan 70 yıllık evli Fatmaana-Ahmet Demirel çifti, bir gün arayla kalp krizi geçirerek, vefat etti.
- DHA
- 12.11.2020 - 14:12
Denizli'nin Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan Fatmana Demirel ve Ahmet Demirel, 1950 yılında evlendi.
70 yıldır evli olan çiftin 2 çocuklarından 6 torunu dünyaya geldi.
Sık sık yakınlarına birlikte ölmek istediklerini söyleyen çiftten Fatmana Demirel, 10 Kasım günü, öğle saatlerinde evinde kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.
EŞİNİ KAYBETMEYE DAYANAMADI
Eşini, Kelekçi Mezarlığı'nda toprağa veren Ahmet Demirel'in kalbi yaşadığı acıya dayanmadı. Ahmet Demirel de dün akşam evinde kalp krizine bağlı yaşamını kaybetti.
Ahmet Demirel, bugün kılınan cenaze namazının ardından eşinin yanına defnedildi.