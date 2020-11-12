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Denizli'de 70 yıllık evli çift, 1 gün arayla yaşama veda etti

Denizli'de 70 yıllık evli çift, 1 gün arayla yaşama veda etti

Denizli'de her ikisi de 90 yaşında olan 70 yıllık evli Fatmaana-Ahmet Demirel çifti, bir gün arayla kalp krizi geçirerek, vefat etti.