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- Denizli'de 71 yaşındaki Alzheimer hastası kayboldu
Denizli'de 71 yaşındaki Alzheimer hastası kayboldu
3 gün önce evinden çıktından sonra bir daha haber alınamayan 71 yaşındaki Alzheimer hastası Ali Toydemir için arama çalışması başlatıldı.
- DHA
- 02.07.2021 - 11:42
- Güncelleme : 02.07.2021 - 11:48
Denizli'nin Pamukkale ilçesinin Sümer Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki Alzheimer hastası Ali Toydemir, pazartesi günü öğle saatlerinde gezmek için evden ayrıldı.
Yakınları, evine geri dönmeyen Toydemir'den haber alamayınca durumu, polise bildirdi.
ARANIYOR
3 gündür kayıp olan Toydemir için polis ekipleri arama çalışması başlattı.