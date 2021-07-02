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Denizli'de 71 yaşındaki Alzheimer hastası kayboldu

Denizli'de 71 yaşındaki Alzheimer hastası kayboldu

3 gün önce evinden çıktından sonra bir daha haber alınamayan 71 yaşındaki Alzheimer hastası Ali Toydemir için arama çalışması başlatıldı.