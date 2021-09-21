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    Denizli'de 77 yaşındaki cinsel istismar şüphelisi tutuklandı

    12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Remzi Eğitmenoğlu hakkında, tutuklama kararı verildi.
    • DHA
    • 21.09.2021 - 16:05
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 16:21
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    Denizli'de 77 yaşındaki cinsel istismar şüphelisi tutuklandı

    Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Hisar Mahallesi'nde yaşayan C.K.'nin annesi, banyo yaptırdığı sırada oğlunun cinsel istismara uğradığını fark etti.

    Anne, jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

    3 YIL İSTİSMARA MARUZ KALDI

    Jandarma ekipleri, pedagog eşliğinde C.K.'nin ifadesine başvurdu. C.K. ifadesinde, Remzi Eğitmenoğlu'nun, para vererek kendisini kandırdığını ve 3 yıldır cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

    77 YAŞINDAKİ SAPIK TUTUKLANDI

    Şikayet üzerine Eğitmenoğlu gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunda suçlamaları reddeden Eğitmenoğlu, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Denizli de 77 yaşındaki cinsel istismar şüphelisi tutuklandı #1

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