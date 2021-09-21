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- Denizli'de 77 yaşındaki cinsel istismar şüphelisi tutuklandı
Denizli'de 77 yaşındaki cinsel istismar şüphelisi tutuklandı
12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Remzi Eğitmenoğlu hakkında, tutuklama kararı verildi.
- DHA
- 21.09.2021 - 16:05
- Güncelleme : 21.09.2021 - 16:21
Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Hisar Mahallesi'nde yaşayan C.K.'nin annesi, banyo yaptırdığı sırada oğlunun cinsel istismara uğradığını fark etti.
Anne, jandarmaya giderek şikayetçi oldu.
3 YIL İSTİSMARA MARUZ KALDI
Jandarma ekipleri, pedagog eşliğinde C.K.'nin ifadesine başvurdu. C.K. ifadesinde, Remzi Eğitmenoğlu'nun, para vererek kendisini kandırdığını ve 3 yıldır cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.
77 YAŞINDAKİ SAPIK TUTUKLANDI
Şikayet üzerine Eğitmenoğlu gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunda suçlamaları reddeden Eğitmenoğlu, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.