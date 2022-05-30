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Denizli'de 81 yaşındaki adama minibüs çarptı: Hayatını kaybetti

Denizli'de 81 yaşındaki adama minibüs çarptı: Hayatını kaybetti

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 81 yaşındaki Osman Ulutürk'e şehir içi minibüsü çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ulutürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.