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- Denizli'de 81 yaşındaki adama minibüs çarptı: Hayatını kaybetti
Denizli'de 81 yaşındaki adama minibüs çarptı: Hayatını kaybetti
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 81 yaşındaki Osman Ulutürk'e şehir içi minibüsü çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ulutürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- 30.05.2022 - 16:45
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 81 yaşındaki Osman Ulutürk'e şehir içi minibüsü çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam metrelerce ileri fırladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yaralıyı yaptığı ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Sürücü karakola götürüldü
Yoğunluk oluşan yolda bir süre trafik durma noktasına gelirken, sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ulutürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
İHA'nın haberine göre, yaşlı adamın cansız bedeni otopsinin sonrası Tavas ilçesi Kayabaşı Mahallesindeki Mestanağa Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.