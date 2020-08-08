Denizli'de 90 yaşındaki adam 4 gündür bulunamıyor

90 yaşındaki yaşlı adamdan 4 gündür haber alınamıyor. Yaşlı adamı bulmak için arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

Denizli Pamukkale'de 90 yaşındaki Hüseyin Daştan 5 Ağustos günü sabah saatlerinde evinden ayrıldı.

Küçükdere Mahallesi’ndeki evinden ayrılması üzerine Daştan'dan haber alamayan aile, Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu. Azheimer hastası olduğu belirtilen Hüseyin Daştan için Jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Sonuç vermeyen çalışmalar üzerine jandarma ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne (AFAD) durumu bildirmesi üzerine geniş kapsamlı arama çalışmaları bir sonraki gün devam etti. Arama kurtarma çalışmalarına devam eden jandarma, AFAD, AKUT, DAK, İHH ve TRAC ekipleri şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanılmadığını belirtti.

GECE GÜNDÜZ DEVAM EDİLİYOR

Öte yandan, AFAD ekipleri sosyal medya hesabı üzerinden durum hakkında kısa bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “5 Ağustos 2020 tarihinde ilimiz Küçükdere Mahallesi’nde bulunan vatandaşımızın kayıp ihbarı üzerine başlatılan çalışmalar müdürlüğümüz personeli ve ilimizde bulunan sivil toplum kuruluşlarının desteği ile gece gündüz devam etmektedir” dedi.



