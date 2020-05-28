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- Denizli'de ahşap evde yangın çıktı: 1 ölü
Denizli'de ahşap evde yangın çıktı: 1 ölü
Evinde yalnız yaşayan 90 yaşındaki kişi, çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti.
- AA
- 28.05.2020 - 10:35
Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Bademli Mahallesi'nde, Osman Akın'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
1 ÖLÜ
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 7 ekiple, yangına müdahale edildi.
Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangından sonra yapılan incelemede, evde yalnız yaşadığı öğrenilen 90 yaşındaki Osman Akın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.