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    Denizli'de ahşap evde yangın çıktı: 1 ölü

    Evinde yalnız yaşayan 90 yaşındaki kişi, çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti.
    • AA
    • 28.05.2020 - 10:35
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    Denizli'de ahşap evde yangın çıktı: 1 ölü

    Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Bademli Mahallesi'nde, Osman Akın'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    1 ÖLÜ

    Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 7 ekiple, yangına müdahale edildi.

    Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangından sonra yapılan incelemede, evde yalnız yaşadığı öğrenilen 90 yaşındaki Osman Akın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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