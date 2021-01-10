Denizli'de, Aleyna Yurtkölesi'nin katili eski sevgilisi çıktı

Denizli'de apart odasında ölü bulunan 22 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi'nin cinayete kurban gittiği belirlendi.

Denizli'n Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi 6422 Sokak'taki apart dairesinde yalnız yaşayan Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakultesi Tarih Bölümü öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Eve gelen polis ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açıp, girdikleri evde Yurtkölesi'ni yatağında hareketsiz yatarken buldu.

ODADA ÖLÜ BULUNDU

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yurtkölesi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekibi, evde detaylı inceleme yaptı, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını kontrol etti.

ADLİ TIP İNCELEDİ

Vücudunda yara ya da darp izine rastlanmayan Aleyna Yurtkölesi'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BOYNUNDAKİ DÖVME ELE VERDİ

Yurtkölesi'nin otopsisinde, boğulmaya bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, apartmanın çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtlarda, yüzünü maskeyle kapatan şüpheli bir kişinin binaya girip, çıktığını tespit etti.

ESKİ SEVGİLİSİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan incelemede, bu kişinin boynunda arapça yazılı bir dövme bulunduğu görüldü. Şüphelinin, Yurtkölesi'nin eski sevgilisi İran uyruklu Shayan Kheyrian olduğu belirlendi. Şüpheli Kheyrian, polis tarafından kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİ

Kheyrian, polisteki ifadesinde Yurtkölesi'nin eski sevgilisi olduğunu, bir süre önce ayrıldıklarını, barışmak için eve gittiğini söyledi. Kheyrian, Yurtkölesi'nin barışmak istememesi üzerine çıkan tartışma sonucu, boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kheyrian, tutuklandı.