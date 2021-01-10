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    Denizli'de, Aleyna Yurtkölesi'nin katili eski sevgilisi çıktı

    Denizli'de apart odasında ölü bulunan 22 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi'nin cinayete kurban gittiği belirlendi.
    • DHA
    • 10.01.2021 - 14:24
    • Güncelleme : 10.01.2021 - 14:25
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    Denizli'de, Aleyna Yurtkölesi'nin katili eski sevgilisi çıktı

    Denizli'n Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi 6422 Sokak'taki apart dairesinde yalnız yaşayan Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakultesi Tarih Bölümü öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

    Eve gelen polis ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açıp, girdikleri evde Yurtkölesi'ni yatağında hareketsiz yatarken buldu.

    ODADA ÖLÜ BULUNDU

    Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yurtkölesi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekibi, evde detaylı inceleme yaptı, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını kontrol etti.Denizli de, Aleyna Yurtkölesi nin katili eski sevgilisi çıktı #1

    ADLİ TIP İNCELEDİ

    Vücudunda yara ya da darp izine rastlanmayan Aleyna Yurtkölesi'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Denizli de, Aleyna Yurtkölesi nin katili eski sevgilisi çıktı #2

    BOYNUNDAKİ DÖVME ELE VERDİ

    Yurtkölesi'nin otopsisinde, boğulmaya bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, apartmanın çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtlarda, yüzünü maskeyle kapatan şüpheli bir kişinin binaya girip, çıktığını tespit etti.

    Denizli de, Aleyna Yurtkölesi nin katili eski sevgilisi çıktı #3

    ESKİ SEVGİLİSİ OLDUĞU BELİRLENDİ

    Yapılan incelemede, bu kişinin boynunda arapça yazılı bir dövme bulunduğu görüldü. Şüphelinin, Yurtkölesi'nin eski sevgilisi İran uyruklu Shayan Kheyrian olduğu belirlendi. Şüpheli Kheyrian, polis tarafından kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

    Denizli de, Aleyna Yurtkölesi nin katili eski sevgilisi çıktı #4

    İTİRAF ETTİ

    Kheyrian, polisteki ifadesinde Yurtkölesi'nin eski sevgilisi olduğunu, bir süre önce ayrıldıklarını, barışmak için eve gittiğini söyledi. Kheyrian, Yurtkölesi'nin barışmak istememesi üzerine çıkan tartışma sonucu, boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kheyrian, tutuklandı.

    Denizli de, Aleyna Yurtkölesi nin katili eski sevgilisi çıktı #5

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