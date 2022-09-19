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    Denizli’de alkollü genç ölümden döndü

    Alkollü bir genç, gece yarısı önüne atladığı araca tutunarak metrelerce sürüklendikten sonra tekerleklerin altından kalmaktan son anda kurtuldu.
    • 19.09.2022 - 11:19
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 12:04
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    Denizli’de alkollü genç ölümden döndü

    Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde gece geç saatlerde üzerindekileri çıkaran alkollü genç, ortalığı birbirine kattı.

    Trafiğin aktığı yolda kendini araçların önüne atan genç, yaptığı saldırgan hareketlerle sürücüleri canından bezdirdi.

    Bağırdı, hakaretler yağdırdı

    Etrafa hakaretler ederek bağıran genç, mahalle halkını camlara çıkarttı.

    Vatandaşlar ne olduğuna anlam veremedi ve sadece o anları izlemekle yetindi.

    Saldırgandan bir türlü kurtulamadı

    Son olarak bir ticari aracın önüne atlayıp tuhaf hareket yapan genç, arabanın camına tutundu.

    Ne yapsa da saldırgandan kurtulamayan sürücü, arabayı gazlayarak gitmeye başladı.

    Denizli’de alkollü genç ölümden döndü VİDEO

    Ölümden döndü

    Israrla tutunarak araçla sürüklenen genç, sürücünün müdahalesiyle tutunduğu yeri bıraktı ve lastiklerin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

    Yüreklerin ağza geldiği anlarda genç bir süre yerden kalkamazken, aracın sürücüsü ise arkasına bakmadan uzaklaştı.

    Denizli’de alkollü genç ölümden döndü #1

    Yakını da başarılı olamadı

    Bir süre sonra gencin yakınlarından biri yanına geldi.

    İHA’nın haberine göre yardımcı olmaya çalışan kişi, onu kaldırıma götürmeye çalışsa da başarılı olamadı.

    Bir süre baygın olan ve kendini yere atan genç, gelen araçla bölgeden götürüldü.

    Denizli’de alkollü genç ölümden döndü #2

    Denizli’de alkollü genç ölümden döndü #3

    Denizli’de alkollü genç ölümden döndü #4

    Denizli’de alkollü genç ölümden döndü #5

    Denizli’de alkollü genç ölümden döndü #6


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