Denizli'de alkollü kadın sürücü çarptığı moto kuryeyi ölüme terk etti Denizli'de alkollü olduğu ve hatalı sollama yaptığı iddia edilen kadın sürücünün çarpıp ölüme terk ettiği moto kurye kurtarılmadı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin camını kıran kuryenin paramparça olan motosikleti ise çevreye saçıldı.

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İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi Üniversite Caddesi'nde faaliyet gösteren bir dönercide çalışan 25 yaşındaki moto kurye Aziz Soysaç, saat 01.00 sıralarında gelen paket siparişini yerine ulaştırmak için 20 ALJ 110 plakalı motosikletiyle yola çıktı.

Aziz Soysaç, kullandığı motosikletle seyir halindeyken Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliye Camisi yakınlarında karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı ileri sürülen Nevin G.'nin kullandığı 34 CNM 885 plakalı Opel marka otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Alkollü sürücü hatalı sollama yaptı: Moto kuryeye çarptı

Çarpmanın şiddetiyle savrularak otomobilin ön camını parçalayan Aziz Soysaç ağır yaralanırken, paramparça olan motosikletinin parçaları ise 50 metrelik bir bölgeye saçıldı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Aziz Soysaç, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.

Moto kurye, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaya olarak kaçtı: Talihsiz genç hayatını kaybetti...

Ekmek parası için çalışan moto kurye Aziz Soysaç'ın ölümüne neden olan ve kaza anında alkollü olduğu öne sürülen kadın sürücü Nevin G., çarpışmanın ardından aracını terk ederek yaya olarak bölgeden uzaklaştı.

Araçta telefon ve ruhsat bulundu. Sürücü, ekiplerin çevrede yaptığı araştırma sonucu yakalanarak ifade işlemleri için karakola götürüldü.

Kazada hayatını kaybeden Aziz Soysaç'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)