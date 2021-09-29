Arkadaşlarıyla eğlence sonrası yola çıkan ve arkasından gelen aracın husumetlisine ait olduğunu düşünen alkollü Murat Şefik Ç.,, seyir halindeki sürücüyü başından vurarak yaraladı.

İstanbul’da bir fabrikada çalışan Mustafa K. ve kardeşi Ramazan K., babalarını ameliyat ettirmek için geldikleri memleketleri Isptarta'da ölümen döndü.

Bozkurt ilçesindeki alkollü bir mekanda sabah saatlerine kadar eğlenen Murat Şefik Ç. (25), yedi arkadaşıyla birlikte iki ayrı araçla mekandan ayrıldı.

Seyir halindeki şahıslar, Ankara-Denizli karayolunda arkalarından gelen Mustafa K.'nin aracını husumetli oldukları şahsın aracıyla karıştırdı.

ARACI KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Yolun sağına yanaşan Murat Şefik Ç., el işareti yapıp Mustafa K.’yi durdurmak isterken, diğer araç ise biraz daha ilerde kısmen yolu kapattı. Ani fren yapmaktan kaçınarak araçların arasından geçmeye çalışan Mustafa K.’nin durmayacağını anlayan Murat Şefik Ç., yanındaki silahla ateç açtı.

DİREKSİYON BAŞINDA KAFASINDAN VURULDU

Silahtan çıkan kurşunlardan biri aracın arka camından içeri girdi. Koltuk başlığını delen kurşun, Mustafa K.’nin kulağını delip kafatasına saplandı. Bir anda kanlar içinde kalan Mustafa K., kardeşi Ramazan K.'nin yardımıyla aracını durdurabildi. Ağabeyinin kaza yapmasını önleyen Ramazan K., 112 Çarı Merkezini arayarak yardım istedi.

HUSUMETLİSİ SANDI BAŞKASI ÇIKTI

Aracın durduğunu gören şüphelilerden biri, elindeki bıçakla iki kardeşin yanına gelerek camı açmalarını istedi. Cam açılınca yanlış kişiyi vurduklarını anlayan şüpheli, uydurma bir sorunun ardından diğer arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Mustafa K.’nin kafatasına saplanan kurşun başarılı bir operasyonla çıkartıldı.

Denizli’de alkollü maganda husumetlisi yerine başkasını vurdu

8 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bozkurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı araştırma yapıldı. Olayın ardından yakındaki bir benzinliğe girerek konuştukları belirlenen 8 şüpheli tespit edildi. Denizli il merkezindeki 4 aparta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından Çardak Adliyesi'ne sevk edildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Çok sayıda suç kayıtları ortaya çıkan şüphelilerden olayı gerçekleştiren Murat Şefik Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler Kamil B. (21), Yağmur D. (21), Barış G. (25), Gamze D. (22), Mehmet Şah E. (44), Kağan Süleyman E. (27) ve Mahir A. (39) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BABASI İÇİN GELDİ KENDİSİ HASTANELİK OLDU

Kafatasına giren kurşun beynine ulaşmadığı için hayatta kalan Mustafa K., bugün ameliyat olması planlanan babasının yatağına kendi yattı.

"ARAÇ CAMINDAN GİREN MERMİ ENSEME SAPLANDI"

Şüphelilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Mutafa K., şunları söyledi:

“Bozkurt ilçesine giderken magandalar diye tabir ettiğimiz iki tane aracın birisi yolun kenarını diğeri ise gidiş şeridini kapatmıştı. Gidiş şeridindeki arabanın arkasında 3-4 kişinin olduğunu gördüm ve bana el hareketi yaparak durdurmak istediler. Benim süratimin 70 kilometre hızda olması sebebiyle araçla mecburen öbür şeritten geçerek devam etmek zorunda kaldım. Çok gitmeden arkadan bir el silah sesi duydum. Sesten sonra aracımın camı patlayarak benim enseme merminin isabet ettiğin kardeşim sayesinde yolun sağına aracı durdurduğumda hissettim.

"BU TÜR MAGANDALAR KİMSEYE ZARAR VERMEMELİ"

Ondan sonra vatandaştan bir tanesi geldi ve aracın camını açmamı istedi. Camı açtığımda elindeki bıçağı gördüm. ‘Hayırdır bilader’ diyerek argo kelime kullanırken, kardeşim Ramazan, 112 için konumu bulmaya çabalıyordu. Vatandaş ‘Bozkurt civarından mısınız’ diyerek bıçağını cebine soktu ve hızlı bir şekilde iki araçla beraber kaçtılar. Daha sonra 112 ekipleri geldi ve başımdan vurulduğumu sağlık ekiplerinden öğrendim. Hastaneye gittik ve ameliyata aldılar. Bu tür magandaların bu şekilde kimseye zarar vermelerini istemiyorum.





"DOKTOR KIL PAYI KURTULDUĞUMU SÖYLEDİ"

Doktorumun bana ‘Kıl payıyla kurtuldun’ demesinden sonra ne kadar şey olduğunu orada anladım. Ben olay anında hayatımı da kaybedebilirdim. Adamlar pervasızca sağa sola ateş ettiler. Ben bunların son bulmasını istiyorum. JASAT ekibine de çok teşekkür ediyorum. Akşam olmadan bütün hepsini içeriye almalarından memnun kaldım. Bunların en ağır şekilde ceza almasını istiyorum.”