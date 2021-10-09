Eğlence mekanının taranmasının faili olan şahıslar, gittikleri gazinoda eğlenirken fotoğraf paylaştı. Şahıslar, JASAT Kod 15 Operasyonu'yla yakalanarak teslim edildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından son 10 gün içinde yakalanan 3 şüpheliyle ilgili operasyonun ayrıntıları ortayı çıktı.

Bekilli ilçesinde 05 Ağustos 2021 tarihinde bir alkollü eğlence mekanında meydana gelen “Kasten öldürmeye teşebbüs” olayının faili olduğu iddiasıyla aranan firarinin izi sürüldü.

36 yaşındaki Muhammet M’nin izini süren jandarmanın dedektifleri olan JASAT, yürütülen titiz takip sonucu büyük bir başarıya imza attı.

Denizli'de alkollü mekan tarayanlar, paylaştıkları fotoğrafla yakalandı VİDEO





PAYLAŞTIKLARI FOTOĞRAF İHBAR OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Arandığını bile bile arkadaşlarıyla eğlence mekanına giderek burada fotoğraf çektiren Muhammet M’nin de yer aldığı 4 arkadaşın çekilen bu fotoğrafı, tanınmamak için soy isimler kapatılarak 14 Eylül 2021 tarihinde Murat Ç. tarafından "Herkesin gönlüne göre. Hayırlı işler" notuyla sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan fotoğrafı ihbar olarak değerlendiren JASAT, şüphelileri takibe aldı.





HUSUMETLİSİ YERİNE, DİREKSİYONDAKİ SÜRÜCÜYÜ VURDU

Sonlarını hazırlayan fotoğrafı paylaşan şüphelilerin eğlendikleri 15 numarası masadan yola çıkılarak “JASAT Kod 15 Operasyonu”nu başlatan jandarma ekiplerinin araştırmaları sırasında, aynı karede olan ve fotoğrafı paylaşan Murat Ç., 27 Eylül 2021 tarihinde alkol aldığı alkollü mekandan çıktıktan sonra arkasından seyreden araca, husumetlisi zannederek ateş açtı.





TUTUKLANDI

Babasının ameliyatı içim hastaneye gitmekte olan Mustafa K., camı ve koltuğu delen kurşunun kafa tasına saplanması sonucu ölümden döndü. ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan mahkemeye sevk edilen Murat Ç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.





19 İLDE DOLANDIRICILIK YAPTI, BENZERİNİN EHLİYETİNİ KULLANIRKEN YAKALANDI

Yine aynı karede fotoğrafı bulunan kendini uzun süredir çevresine Aykut A. olarak tanıtan Erdoğan Ö. de, 05 Ekim 2021 günü uygulama noktasında kendisini daha önceden gözaltına alan JASAT görevlisinin tanıması sonucu yakalandı. Kendisine çok benzeyen arkadaşının ehliyetiyle uzun zamandır ortalıkta dolaşan ve 19 ilde karıştığı 47 ayrı suç nedeniyle 17 yıl hapis cezasıyla aranan Erdoğan Ö., tutuklandı.





RAKİP GAZİNOYU SİLAHLA TARADI

Bekilli ilçesinde rakip gazinonun işleri bozmak için olay çıkarttığı, müşteri gibi gönderdiği kız arkadaşı Rümeysa Ö’yü (21) tekme tokat dövdüğü, 7 arkadaşıyla birlikte pompalı tüfek ve otomatik silahlarla mekanı taradığı iddiasıyla 2 aydır aranan firari Muhammed M. (36) ise, arandığını bile bile eğlenmeye gitmenin bedelini arkadaşlarıyla ayı sonu paylaşarak ödedi. Sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafta izine rastlanılan Muhammed M., kendisine yardım eden bir kadın ile birlikte 06 Ekim 2021 günü gizlendiği eve yapılan operasyonla gözaltına alındı. ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanan Muhammed M. de, cezaevinin yolunu tuttu.

Sosyal medyada paylaşılan 1 fotoğraftan yola çıkan jandarma ekipleri, başarıyla tamamlanan JASAT Kod 15 Operasyonu kapsamında 10 gün içerisinde fotoğrafta yer alan 3 şüpheliyi yakalayarak, adalete teslim etti.